Después de 169 días, Radamel Falcao anunció que volvió a ser convocado y jugará con este equipo

Conoce los detalles de la convocatoria de Radamel Falcao y el equipo con el que jugará tras 169 días sin ser convocado.

Parece que aquel último partido en el que Radamel Falcao García jugó con Millonarios hubiera sido hace mucho tiempo, pero… Desde aquella convocatoria del 25 de mayo de 2026 para el duelo Millos vs. O’Higgins tuvieron que pasar 169 días para que ‘El Tigre’ volviera a ser convocado. ¿Con quién jugará?

Falcao jugó 27 minutos en la derrota 1-2 de Millonarios contra O’Higgins que representó la eliminación en la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026. Luego de la derrota, el delantero dejó abierta la posibilidad de seguir en el equipo albiazul, pero…

Debido al impuesto al patrimonio, Radamel Falcao no pudo renovar con Millonarios y durante el segundo semestre de 2026 estaba sin jugar, pero… La carrera de una leyenda siempre trae su recompensa y ‘El Tigre’ volvió a ser convocado para un partido.

Falcao anunció que volvió a ser convocado y jugará con este equipo

Falcao anunció que volvió a ser convocado y jugará con este equipo. (Foto: X)

A sus más de 16.9 millones de seguidores en Instagram, Falcao García les anunció que fue convocado por el equipo de leyendas del Atlético de Madrid para jugar contra las leyendas del Club América, de México, a las 7:00 P.M. (hora colombiana) del domingo 15 de noviembre.

Falcao anuncia que fue convocado. (Foto: IG)

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Antes de retirarse, este es el valor de Radamel Falcao en el mercado

A pesar de que todos los caminos conducen al retiro, el portal experto ‘Transfermarkt’ sigue teniendo a Radamel Falcao García avaluado en el mercado. Después de haber alcanzado un valor máximo de 60 millones de euros, ‘El Tigre’, ahora y con 40 años, está avaluado en 25.000 euros.

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