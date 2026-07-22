Millos y Nacional, incluidos: Los equipos que no dejarían transmitir sus partidos por el nuevo contrato con Win

Conoce cuáles son los ocho equipos de la Liga Colombiana que se niegan a aceptar el nuevo contrato de televisión con Win Sports.

De un momento a otro, el fútbol de Colombia recibió una noticia bomba en la jornada del 22 de julio. Millonarios, Atlético Nacional y otros seis equipos decidieron publicar un comunicado de prensa que le abrió la posibilidad a que sus partidos no sean transmitidos por TV debido a las condiciones del nuevo contrato de la Dimayor con el canal Win Sports.

El dinero que le ingresa a los equipos en el fútbol profesional colombiano tiene un modelo que se distribuye con un sistema igualitario entre 36 equipos que no contempla mérito y audiencia. Esto a ocho clubes del fútbol profesional colombiano ya los cansó.

“Mientras no tenga lugar esa discusión de fondo sobre el modelo de distribución, los firmantes no cederemos nuestros derechos intangibles y de imagen para un nuevo contrato de derechos de transmisión del fútbol profesional colombiano. En efecto, no podemos comprometer los principales activos comerciales de los clubes, sin que exista claridad sobre las reglas bajo las cuales se distribuirán los recursos que se generen”, fue parte del comunicado de los equipos que, literalmente, se le revelaron a la Dimayor. ¿Quiénes fueron?

Los equipos que no dejarían transmitir sus partidos por el nuevo contrato con Win

Andrés Llinás y Kevin Viveros. (Foto: Getty Images)

Los ocho equipos del fútbol colombiano que firmaron el comunicado que le abrió la posibilidad a que no dejen transmitir sus partidos si en el nuevo contrato con Win Sports se mantienen las mismas condiciones de distribución fueron: América de Cali, Atlético Nacional, Deportivo Cali, Deportivo Independiente Medellín, Independiente Santa Fe, Junior de Barranquilla, Millonarios y Once Caldas.

La respuesta de la Dimayor a los equipos a los que se pueden revelar

“La División Mayor del Fútbol Profesión Colombiano, se permite informar a la opinión pública, que ante el comunicado publicado por los clubes Nacional, DIM, Millonarios, Santa Fe, América de Cali, Deportivo Cali, Junior y Once Caldas, se ha convocado a una Asamblea Extraordinaria, órgano competente para tal fin, para el próximo miércoles 29 de julio del 2026“, publicó la Dimayor y esto está que arde.

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