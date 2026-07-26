Pese a salir silbado de ‘El Campín’, el DT de Millos descartó que vaya a llegar este jugador argentino

¡Tensión en Bogotá! Pese a los abucheos en El Campín, el DT de Millonarios cerró la puerta a un fichaje argentino. ¡Entérate de quién se trata!

Millonarios volvió a jugar en el fútbol de Colombia y parece que nada cambió. Perdió 0-1 en la primera fecha de la Liga Colombiana II-2026, y a pesar de que el entrenador Fabián Bustos salió silbado del estadio ‘El Campín’, descartó la llegada de un jugador argentino.

Con los antecedentes de que viene de no clasificar ni a los Playoffs ni a los 16avos de final de la Copa Sudamericana ni a los cuadrangulares II-2025, en Millonarios los hinchas piden a gritos la salida de jugadores y la llegada de nombres importantes. Bustos dio una mala noticia al respecto.

A la espera del debut de Stiven Barreiro y Andrey Estupiñán, Millonarios presentó como refuerzos para la Liga Colombiana II-2026 a Javier Burrai, Jhomier Guerrero y Francisco Chaverra en la derrota ante Atlético Bucaramanga. La sensación es que al equipo ‘Albiazul’ le tienen que llegar poco para marcarle, así que… ¿La solución es traer otro defensor?

El jugador argentino que sonó para llegar a Millonarios

El jugador que sonó para Millonarios. (Foto: Getty Images)

El periodista Pedro Ladanaj publicó en X que “Millonarios avanza en la contratación de Agustín García Basso. El club colombiano tiene un interés concreto en el defensor de Racing y en los próximos días presentaría una oferta formal. Por otra parte, su posible salida a Newell’s quedó en stand by y, por el momento, no hay una definición”. Sin embargo, Fabián Bustos le puso agua muy fría a este rumor del mercado.

El DT de Millonarios descartó que vaya a llegar este jugador argentino

“Defensivamente creo que estamos completos porque todavía no jugó Llinás, todavía no jugó Steven Barreiro. Me parece que hay muchos ajustes y tenemos con Jorge Arias y Sergio Mosquera hay mucha y buena competencia. Se ha trabajado bien, hemos trabajado mucho las pelotas cruzadas que sufrimos 10 o 11 goles en el torneo anterior”, respondió el DT de Millos cuando el periodista a Felipe Molina, del diario ‘AS’, le preguntó por la posible llegada de Agustín García Basso.

Publicidad

Encuesta¿Contra quién perdió Millonarios en la primera fecha de la Liga Colombiana II-2026? ¿Contra quién perdió Millonarios en la primera fecha de la Liga Colombiana II-2026? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis