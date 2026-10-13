En medio de la crisis: revelan que Millonarios ya tiene un nuevo fichaje para la temporada 2027

El equipo de Alberto Gamero tiene muy adelantada la llegada de este jugador para la siguiente temporada.

Millonarios ya se está moviendo en el mercado de fichajes pensando en la temporada 2027. El club no la pasa bien ahora mismo, sin embargo, eso no detiene que la directiva esté rápida en el mercado de fichajes. Ya se movieron por este jugador.

De acuerdo a la revelación de El Deportivo, Millonarios ya se movió en el mercado de fichajes para hacerse con el fichaje de Rodrigo Contreras. Actualmente, el delantero argentino está a préstamo en el club, pero las negociaciones para su fichaje van avanzadas.

Contreras empezó la temporada siendo el mejor jugador de Millonarios, sin embargo, en este tramo final de año, las lesiones le han impedido brillar. El no estar disponible es uno de los cuestionamientos a su contratación, por los partidos que se pierde.

En este torneo clausura, Contreras casi que no ha jugado apenas lleva 2 goles y su último partido fue contra Boyacá Chicó el pasado 19 de septiembre. Ahora ya volvió a entrenar y podría tener minutos en los próximos partidos, aunque su regreso podría ser cuando ya no se jueguen nada en el club.

Contreras fue uno de los mejores jugadores de Millonarios en el primer semestre. (Foto: GettyImages)

Pese a su mal momento físico en este cierre de temporada, Rodrigo Contreras siempre fue una prioridad para Millonarios, de ahí que, la directiva no quiere correr riesgos con su fichaje. En las próximas semanas podría anunciarse de manera oficial.

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La fortuna que pagará Millonarios por Rodrigo Contreras

Millonarios también tendría que poner una importante cantidad de dinero para quedarse con Rodrigo Contreras. El club estaría por desembolsar cerca de 2 millones para hacer definitiva su cesión. En lo que va de temporada, el 9 ya marcó 17 goles con el club.

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