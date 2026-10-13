En medio de todos los rumores posibles, Junior salió a tomar una decisión con Sebastián Viera.

Junior la pasa muy mal con Sebastián Viera en la Liga BetPlay y ahora mismo es casi imposible que pelee por el tricampeonato. El DT llegó para reemplazar a Alfredo Arias, DT bicampeón, y ahora los resultados no se dieron y su ciclo va camino a terminarse.

La decisión de Junior con Sebastián Viera

De momento, la directiva de Junior de Barranquilla ya tiene decidido que Sebastián Viera no seguirá para la temporada 2027. Aunque dirigiría el partido de mañana ante Pereira, el club, como informó Pipe Sierra, está buscando ya un nuevo entrenador.

No se descarta que de seguir los tan malos resultados, Sebastián Viera termine fuera del club antes de terminar la temporada 2026. Aunque se esperaría que la transición sea “ordenada” y recién posicionar al nuevo técnico en la siguiente temporada.

Viera no la pasa bien en Junior. (Foto: @JuniorClubSA)

Desde un primer momento se avisó que la posibilidad de que Sebastián Viera sea el DT de Junior era una “apuesta” arriesgada del club. Puesto que, la leyenda del club no tiene una gran experiencia en banquillos y el club también atraviesa un proceso de recambio.

Las estadísticas de Sebastián Viera como DT de Junior

Al frente de Junior, Sebastián Viera ha dirigido un total de 7 partidos entre todas las competencias. El DT solo ha sumado 2 victorias, 3 derrotas y 2 empates. Su equipo ha marcado 13 goles y también ha recibido otros 13 goles. Su equipo casi que está fuera de todo para 2026.

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