“Estamos dispuestos”: El jugador de Millonarios que se retiraría tras la eliminación en Liga Colombiana

Solo necesitó un gol ante un equipo que ganó tres partidos en toda la Liga Colombiana I-2026 y no pudo. Millonarios empató con Alianza FC, no clasificó a los Playoffs del primer semestre del fútbol de Colombia y ya se conoció el primer jugador que se retiraría.

Luego de un inicio con un solo punto en los primeros cuatro partidos empezó la era de Fabián Bustos, y a pesar de que hubo buenas victorias ante Atlético Nacional y Once Caldas por 3-0 y 1-4, respectivamente, no se cumplió el objetivo de quedar entre los 8 primeros lugares de la tabla de posiciones.

Con dos goles de Rodrigo Contreras, Millonarios empató 2-2 ante Alianza FC, quedó en la décima posición con 26 puntos y no jugará los Playoffs de la Liga Colombiana I-2026. Llegó la hora de dar la cara y en conferencia de prensa apareció el primer jugador del equipo albiazul que se retiraría tras esta dura eliminación.

El jugador de Millos que se retiraría tras la eliminación en Liga Colombiana

David Silva Danovis Banguero y Falcao. (Foto: Vizzor Image)

“Para hablarle a nuestra gente tuvimos la cancha y no tuvimos la capacidad de hacerlo, de ganar nosotros los jugadores. Dejando a un lado tanto el cuerpo técnico del profe Hernán Torres como el actual cuerpo técnico, esto es un fracaso rotundo de nosotros los jugadores, y los fracasos traen consecuencias y estamos dispuestos a aceptar las consecuencias que vengan”, confesó David Mackalister Silva.

¿Hasta cuándo tiene contrato David Mackalister Silva en Millonarios?

Luego de dejar su futuro en el aire tras la dura eliminación en la Liga Colombiana, la gran pregunta sobre David Silva fue: ¿Hasta cuándo tiene contrato en Millonarios? Resulta y acontece que a Macka se le vence el contrato el 30 de junio, y tras volver una lesión en la que le costaba hasta caminar, su continuidad está en duda más allá de los tres partidos que le quedan a ‘Millos’ por Copa Sudamericana.

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