Alejandro Restrepo podría volver a la Liga BetPlay

Alejandro Restrepo sigue sin encontrar nuevo club tras haber dejado el DIM hace semanas, pero esto no es por falta de ofertas. Al DT colombiano lo han contactado ya varios equipos, y ahora revelan uno más de la Liga BetPlay.

Según medios locales, Atlético Bucaramanga contactó ya a Restrepo para que tome las riendas del equipo. Leonel Álvarez se fue a mitad del me pasado y el club se toma su tiempo en buscar un reemplazo.

Los medios reportan la respuesta que el entrenador habría dado, Restrepo y su entorno esperarán hasta decidir puesto que su prioridad es aguantar a que llegue una oferta del extranjero.

Si su deseo es volver al exterior, ofertas no le faltan y es que a Restrepo ya lo ponen como una de las alternativas que tiene Universitario de Deportes de Perú. Restrepo ya conoce el fútbol peruano tras haber dirigido a Alianza Lima hace tres temporadas.

En la propia liga colombiana ya son dos los equipos que quieren a Restrepo, y es que además del Bucaramanga, Restrepo es el plan A de Millonarios si es que se va Fabián Bustos.

Los títulos de Alejandro Restrepo en su carrera como entrenador

Alejandro Restrepo ha sido campeón en dos ocasiones en la liga colombiana, un trofeo con el Deportivo Pereira y una Copa Colombia con el Atlético Nacional de Medellín.

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Alejandro Restrepo fue DT del Dim hasta abril. Foto: Getty.

En resumen