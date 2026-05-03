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Los 5 candidatos para reemplazar a Fabian Bustos en Millonarios tras la eliminación en Liga Colombiana

¿Rodarán cabezas en el banquillo azul? Tras el fracaso en la Liga Colombiana, salen a la luz los 5 candidatos para reemplazar a Fabián Bustos. Lee aquí.

Fabián Bustos tiene contrato con Millonarios hasta diciembre de 2026.
© Vizzor ImageFabián Bustos tiene contrato con Millonarios hasta diciembre de 2026.

Millonarios quedó eliminado en el fútbol de Colombia sin clasificar a los cuadrangulares o Playoffs por segunda liga consecutiva y ya llegaron 5 candidatos para reemplazar a Fabian Bustos tras este rotundo fracaso. Tres son colombianos y dos extranjeros.

“Siempre una opción para equipos que buscan una revolución táctica. Su disponibilidad suele ser volátil, pero su metodología de rotaciones y análisis es de élite continental”, dijo la inteligencia artificial ‘Gemini’ para proponer a Juan Carlos Osorio como candidato a reemplazar a Bustos en Millonarios.

La lista de entrenadores extranjeros para reemplazar a Bustos comienza con un nombre que interesó a Atlético Nacional. Martín Palermo ya fue campeón en 2024 como técnico de Olimpia de Paraguay y es una figura que impone respeto en cualquier vestuario.

Luis Fernando Suárez llega como un técnico mundialista que sabe lo que es salir campeón en el fútbol colombiano. Tiene 66 años y ante la crisis que tiene Millonarios con dos eliminaciones consecutivas, sería un candidato experimentado.

Millonarios podría reemplazar a Bustos con este entrenador exranjero

Robert Dante Siboldi es un técnico uruguayo. (Foto: Getty Images)

Robert Dante Siboldi es un técnico uruguayo. (Foto: Getty Images)

Con tres títulos en su carrera (dos ligas MX y una Leagues Cup), Robert Dante Siboldi es un entrenador uruguayo de carácter fuerte y un fútbol vertical que ya terminó en campeonatos. Sería el segundo entrenador extranjero de esta nota para reemplazar a Fabian Bustos en Millonarios.

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El técnico colombiano que podría reemplazar a Fabián Bustos Millonarios

Salió campeón con Deportivo Pereira y lo llevó hasta los cuartos de final de la Copa Libertadores 2023. Los equipos de Alejandro Restrepo siempre juegan bien al fútbol, y aunque viene de perder dos finales con Deportivo Independiente Medellín en Copa Colomba y Liga Colombiana, está disponible como un candidato ideal para ser el reemplazo de Bustos en Millonarios.

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En síntesis

  • Fabián Bustos suena para dejar a Millonarios tras la segunda eliminación consecutiva en liga.
  • Los candidatos colombianos son Juan Carlos Osorio, Luis Fernando Suárez y Alejandro Restrepo.
  • Los entrenadores extranjeros opcionados son el uruguayo Robert Dante Siboldi y Martín Palermo.
Julio Montenegro
Julio Montenegro
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