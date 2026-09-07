La primera publicación de ‘El Patrón’ Bermúdez por la inesperada muerte de su padre: “Nos dejaste…”

¡Luto en la familia del 'Patrón'! La desgarradora publicación de Jorge Bermúdez tras la inesperada muerte de su padre: “Nos dejaste...”.

Todo el fútbol de Colombia está de luto… La jornada deportiva del 7 de septiembre amaneció con la trágica noticia que Jorge Enrique Bermúdez Melo, el papá de Jorge ‘El Patrón’ Bermúdez, falleció luego de estar unos días hospitalizado por un accidente doméstico. Acto seguido, se conoció la primera publicación que hizo ‘El Patrón’ Bermúdez al respecto.

En un equipo como el Deportes Quindío que era muy difícil llegar a consolidarse como leyenda, Bermúdez disputó 608 partidos entre 1967 y 1984 ganándose el apodo de ‘El Hacha’. Cada pelota que disputaba se la jugaba como si fuera la última de partido. Así tal cual hizo su hijo en la Selección Colombia y Boca Juniors, entre otros equipos.

“Eterno capitán del (Deportes) Quindío, exactmente 608 partidos. Jugó con la camiseta del Deportes Quindío, un legendario del equipo de Armenia jugó en el Deportivo Pereira, Santa Fe y tuvo un paso fugaz por la Selección Colombia, pero un hombre queridísimo en Armenia”, empezó diciendo el periodista Mauricio Trujillo, del canal ‘Win Sports’ sobre Jorge Enrique Bermúdez Melo.

La causa del fallecimiento de Jorge Bermúdez, papá de ‘El Patrón’

Jorge Bermúdez y su padre. (Foto: Getty Images y X / @DeporQuindioCD)

Vanessa Bermúdez, hija del exjugador, había informado que Jorge Enrique Bermúdez Melo “sufrió una caída y se golpeó muy fuerte la cabeza; el pronóstico es un derrame craneal; estamos a la espera que le hagan todo lo necesario para parar el sangrado”. Luego, Mauricio Trujillo dio más detalles de la causa del fallecimiento del papá de ‘El Patrón’ Bermúdez: “78 años tenía, sufrió un accidente casero. Se cayó, se golpeó la cabeza y eso le generó un derrame cerebral. Estuvo todo el fin de semana en la clínica y esta mañana (7 de septiembre) a las 6:30 falleció en Armenia don Jorge Enrique Bermúdez Melo. Leyenda del Quindió”.

La primera publicación de ‘El Patrón’ Bermúdez por la muerte de su padre

“Querido viejo. Ya nos dejaste y descansas en paz. Siempre serás parte de mí y de toda la hermosa familia que dejas. Gracias por ser mi motivo, mi orgullo, y el motor que empujó mi vida. Tus valores, tu alegría, y cariño estarán presentes siempre con nosotros. Te amamos y te vamos a extrañar muchísimo. Hasta siempre”, publicó Jorge ‘El Patrón’ Bermúdez en su cuenta de Instagram por el fallecimiento de su padre.

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Post de ‘El Patrón’ Bermúdez por la muerte de su padre. (Foto: Instagram / @patronbermudezoficial)

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