Colombia Femenina Sub-20 le ganó a Costa Rica: Lo que tiene que pasar vs. Portugal para clasificar a 8vos

Conoce las cuentas de la Selección Colombia Sub-20 frente a Portugal para clasificar a octavos de final del Mundial Femenino Sub-20.

La Selección Colombia se quitó la presión del debut en el Mundial Sub-20 Femenino con una contundente victoria contra Costa Rica que dejó muy pocas dudas. El triunfo fue tan bueno que abrió la puerta para que llegue la clasificación a los octavos de final en la segunda fecha del Grupo E.

A pesar de que empezaron perdiendo por un error inusual de la arquera Luisa Agudelo, Colombia remontó el marcador, y le terminó ganando 3-1 a Costa Rica. El resultado de los otros dos rivales del Grupo E la benefició para buscar la clasificación a los 8vos.

Corea del Norte le ganó 2-0 a Portugal y quedó en la segunda posición del Grupo E del Mundial Femenino Sub-20 por marcar un gol menos que la Selección Colombia. En la segunda fecha no enfrenta a la ‘Tricolor’, por lo que pasó a ser clave para que llegue el anticipado paso a los octavos de finall.

Lo que tiene que pasar vs. Portugal para que Colombia clasifique a 8vos

Mercedes Medina en el Mundial Sub-20. (Foto: X / @FCFSeleccionCol)

Para que Colombia asegure la clasificación a octavos de final del Mundial Sub-20 deberá ganarle a Portugal él próximo jueves 10 de septiembre a las 11:00 A.M. (hora colombiana) en la segunda fecha y esperar que Corea del Norte no pierda con Costa Rica. Esto aseguraría los dos primeros lugares del Grupo E para la selección colombiana y el conjunto asiático, que les represenataría la clasificación a los octavos de final.

La Selección Colombia podría ser tercera del grupo y clasificar a octavos del Mundial Sub-20

El formato del Mundial Femenino Sub-20 2026 estipula en su formato que a los octavos de final clasifican las dos mejores selecciones de los seis grupos y los cuatro mejores terceros lugares de la clasificación general. Con una victoria asegurada en la primera fecha, clasificar por este camino también luce como uno de los escenarios posibles para la Selección Colombia.

Publicidad

Encuesta¿Quién le anotó más goles a su rival en la primera fecha del Grupo E? ¿Quién le anotó más goles a su rival en la primera fecha del Grupo E? YA VOTARON 0 PERSONAS

En resumen