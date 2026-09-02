La primera publicación de Falcao luego de que todo este listo para el regreso de Gamero a Millonarios

Millonarios se quedó sin entrenador en plena Liga Colombiana II-2026 luego de la inesperada noticia del despido de Fabián Bustos. De inmediato, empezó la danza de nombres y todo está listo para que regrese Alberto Gamero. Acto seguido, apareció una primera publicación de Radamel Falcao García.

¿‘El Tigre’ vuelve también? Millonarios publicó un comunicado el primero de septiembre en el que informó que “el profesor Fabian Bustos, no continuará como entrenador del equipo profesional“. Esto a menos de un día de enfrentar a Independiente Santa Fe el miércoles 2 de septiembre a las 8:25 P.M.

A pesar de que el periodista José Hugo Illera publicó en X que Alfredo Arias, extécnico del Junior de Barranquilla, estaba conversando con Millonarios, Guillermo Arango, de la emisora ‘La FM’, señaló que “Alberto Gamero está muy cerca de llegar a un acuerdo para convertirse en el director técnico de ‘Millos’“. ¿Y llega con Falcao?

Esto publicó Falcao luego de que Gamero este cera de regresar a Millonarios

Alberto Gamero y Radamel Falcao. (Foto: X / @BOGANU_GAMES)

Luego de que tomara mucha fuerza el regreso de Gamero a Millonarios, Radamel Falcao publicó una historia en Instagram corriendo como parte de su entrenamiento diario en Panamá y promocionando la marca de tenis que lo patrocina. ¿Casualidad o causalidad?

Post de Falcao en Panamá. (Foto: Instagram / @falcao)

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Radamel Falcao ya rechazó a Alberto Gamero: ¿Vuelve a pasar?

“Hablo mucho con él y estos días conversé. Sé que es difícil que juegue en Deportivo Cali, le dije que me faltaba un ‘9’ y que se venga, pero me manifestó que era difícil para él ir a otro equipo de Colombia que sea diferente a Millonarios. Era algo de broma, sabía que no iba a venir acá”, reveló Alberto Gamero sobre Falcao el 7 de agosto de 2025.

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