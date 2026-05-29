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Revelan las salidas de Atlético Nacional para la segunda Liga BetPlay

Atlético Nacional empieza a definir su plantel para el segundo semestre y ahora apuntan a sus salidas para la Liga BetPlay II.

Revelan las salidas de Atlético Nacional para la segunda Liga BetPlay
Revelan las salidas de Atlético Nacional para la segunda Liga BetPlay

Atlético Nacional está concentrado en la gran final de la Liga BetPlay, sin embargo ya trabajan también en la plantilla de la segunda mitad de año. Por ahora ya hay cinco salidas definidas en el club que no estarán en el plantel ‘Verdolaga’.

David Ospina, Juan Bauzá, Dairon Asprilla, Juan Manuel Rengifo y Simón García serían los cinco jugadores que dejarán Atlético Nacional. Esta lista podría sumar al volante Edwin Cardona.

En el caso de Ospina, acabó contrato con Atlético Nacional y ahora tiene como prioridad irse al exterior. Bauzá y Asprilla estaban a préstamo y el club no le ofrecerá una renovación a ninguno.

En el caso de Simón García y Juan Manuel Rengifo, ambos tiene ofertas del exterior y podrían ser vendidos. En el caso de Rengifo podría irse a la Copa Libertadores.

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David Ospina no estará en las finales de Atlético Nacional.

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En resumen

  • Cinco jugadores dejarán Atlético Nacional: David Ospina, Juan Bauzá, Dairon Asprilla, Juan Manuel Rengifo y Simón García.
  • David Ospina terminó su contrato y prioriza ir al exterior; Bauzá y Asprilla no renovarán sus préstamos.
  • Simón García y Juan Manuel Rengifo podrían ser vendidos por ofertas del exterior, sumándose posiblemente Edwin Cardona a la lista de bajas.
Gustavo Dávila
Gustavo Dávila
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