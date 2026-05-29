Revelan las salidas de Atlético Nacional para la segunda Liga BetPlay

Atlético Nacional empieza a definir su plantel para el segundo semestre y ahora apuntan a sus salidas para la Liga BetPlay II.

Atlético Nacional está concentrado en la gran final de la Liga BetPlay, sin embargo ya trabajan también en la plantilla de la segunda mitad de año. Por ahora ya hay cinco salidas definidas en el club que no estarán en el plantel ‘Verdolaga’.

David Ospina, Juan Bauzá, Dairon Asprilla, Juan Manuel Rengifo y Simón García serían los cinco jugadores que dejarán Atlético Nacional. Esta lista podría sumar al volante Edwin Cardona.

En el caso de Ospina, acabó contrato con Atlético Nacional y ahora tiene como prioridad irse al exterior. Bauzá y Asprilla estaban a préstamo y el club no le ofrecerá una renovación a ninguno.

En el caso de Simón García y Juan Manuel Rengifo, ambos tiene ofertas del exterior y podrían ser vendidos. En el caso de Rengifo podría irse a la Copa Libertadores.

Los fichajes Atlético Nacional 2026

Alfredo Morelos, Cristian ‘Chicho’ Arango, Eduard Bello, Kevin Castaño, Milton Casco, Nicolás Rodríguez y Samuel Velásquez fueron las contrataciones del Verdolaga para este año.

David Ospina no estará en las finales de Atlético Nacional.

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En resumen