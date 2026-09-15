Marcelo Gallardo tiene un nuevo refuerzo en la Selección de Ecuador

Marcelo Gallardo ya alista su primer ciclo con la Selección de Ecuador y revelan el primer fichaje que tiene cerrado.

Marcelo Gallardo ya comienza a darle forma a su nuevo proyecto al frente de la Selección de Ecuador y tendría su primer fichaje para el cuerpo técnico. El entrenador argentino sumará en las próximas horas a un viejo conocido, pensando además en la gira por Asia que marcará su estreno con la Tricolor.

Se trata de Marcelo Tulbovitz, reconocido preparador físico uruguayo que se incorporará al cuerpo técnico de Gallardo. El profesional llegará a Ecuador en las próximas horas y posteriormente viajará junto al equipo rumbo a Asia para los amistosos de la fecha FIFA. Tulbovitz viene de trabajar en Saprissa de Costa Rica.

A lo largo de su carrera, Tulbovitz ha trabajado en diferentes clubes de Uruguay, Costa Rica, Chile y Argentina. Entre sus experiencias aparecen Nacional y otros equipos uruguayos, Saprissa en Costa Rica, Universidad de Chile y nuevamente Nacional junto a Martín Lasarte, además de River Plate en Argentina. También tuvo pasos por México y las selecciones de El Salvador y Costa Rica.

El preparador físico ya conoce perfectamente la metodología de Gallardo. Ambos coincidieron por primera vez en Nacional de Uruguay durante la temporada 2011-2012, cuando fueron campeones, y posteriormente volvieron a trabajar juntos en River Plate entre 2018 y 2022. En esa segunda etapa, Tulbovitz formó parte del exitoso ciclo del ‘Muñeco’ en el conjunto argentino.

Marcelo Tulbovitz, campeón con Gallardo Libertadores 2018.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección de Ecuador?

Ecuador volverá a tener actividad en la fecha FIFA de septiembre y octubre, y sus rivales serían Corea del Sur y Japón. Antes del Mundial se hablaba de un enfrentamiento contra una potencia UEFA.