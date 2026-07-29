Jeremy Arévalo tiene dos interesados en Europa

El mundialista ecuatoriano, Jeremy Arévalo otra vez puede cambiar de equipo, con dos nuevos interesados en Europa.

Jeremy Arévalo fue uno de los jugadores de la Selección de Ecuador que no tuvo minutos en el Mundial 2026, aún así su mercado en Europa no ha bajado. El ecuatoriano tendría dos nuevos interesados para la siguiente temporada.

Medios franceses apuntan a que el RC Strasburgo y el RC Lens, ambos de Francia, están monitoreando al ecuatoriano. Arévalo viene alternando su primer semestre en el Stuttgart entre el primer equipo y la filial.

El Strasburgo ya sondeó a Arévalo con anterioridad en lo que pudo haber sido compartir equipo con el ecuatoriano Kendry Páez. Esta temporada lleva 11 partidos jugados.

Ha anotado 5 goles, aunque todos han sido en la segunda división del club alemán, mientras que en Ecuador ha jugado 4 partidos, todos amistosos y aún no ha marcado.

Jeremy Arévalo también estuvo en planes de otros equipos como el AS Roma, Wolfsburgo de Alemania así como interés en llegar a Sudamérica con unos gigantes de Brasil.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección de Ecuador?

Ecuador volverá a tener actividad en la fecha FIFA de septiembre y octubre, y uno de sus posibles rivales sería Italia. Antes del Mundial se hablaba de un enfrentamiento contra una potencia.

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