Los jugadores de Independiente del Valle que podrían ser convocados a la Selección de Ecuador de Marcelo Gallardo

Independiente del Valle podría tener varios jugadores convocados a la Selección de Ecuador en la primera lista de Marcelo Gallardo.

Marcelo Gallardo comienza a analizar las diferentes opciones que tiene Ecuador para afrontar su nuevo proceso al frente de la Selección de Ecuador. En ese escenario, Independiente del Valle aparece como uno de los clubes que podría aportar varios nombres a las próximas convocatorias del entrenador argentino.

Entre las alternativas aparecen Aldair Quintana, Edwin Quintero, Hólger Quintero, Emerson Pata, Jordy Alcívar y Djorkaeff Reasco. Los hermanos Quintero, ambos formados en IDV, son dos jóvenes talentos que podrían ser considerados como alternativas y recambio para la posición que dejó vacante Kendry Páez.

Aldair Quintana y Emerson Pata también aparecen como opciones interesantes. Quintana, arquero colombiano nacionalizado ecuatoriano, es uno de los futbolistas con más minutos de IDV en la LigaPro 2026, mientras que Pata se ha consolidado como una de las alternativas ofensivas del equipo y revelaron que estaría en la lista.

En el caso del arquero, la FEF tendría que hacer averiguaciones si Quintana es elegible ya que ya fue convocado con Colombia, aunque no tuvo minutos. Como antecedente positivo está el arquero chileno Omar Carabalí.

Jordy Alcívar y Djorkaeff Reasco ya conocen lo que significa vestir la camiseta de Ecuador. Alcívar ha formado parte de procesos anteriores de la Tricolor, mientras que Reasco incluso fue mundialista en Qatar 2022 y actualmente busca recuperar su lugar en la selección tras su presente en IDV y la falta de variantes ahí.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección de Ecuador?

Ecuador volverá a tener actividad en la fecha FIFA de septiembre y octubre, y sus rivales serían Corea del Sur y Japón. Antes del Mundial se hablaba de un enfrentamiento contra una potencia UEFA.

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