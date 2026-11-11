Los cuatro refuerzos que busca Junior de Barranquilla para el 2027

Junior de Barranquilla espera un mercado de fichajes movido para 2027, con cuatro nombres importantes en carpeta. Aunque Paulo Dybala continúa siendo el gran sueño, el argentino no sería el único objetivo del conjunto colombiano.
Los rumores de mercado apuntan a que Junior buscaría contratar a Paulo Dybala, Duván Vergara, Mateo Castillo y Alan Medina. Los cuatro futbolistas podrían representar una inversión superior a los tres millones de dólares.
Duván Vergara milita actualmente en Racing de Argentina y ya habría recibido llamados de otros grandes de Colombia, como Millonarios y Atlético Nacional. Mientras tanto, Dybala sigue siendo el rumor más importante, aunque económicamente su fichaje parece casi imposible.
Mateo Castillo es lateral derecho de América de Cali, con cerca de 30 partidos disputados durante la temporada y dos goles. Por su parte, Alan Medina juega en Pachuca de México, aunque ya tuvo posibilidades de regresar a Colombia tras un contacto de Atlético Nacional en diciembre de 2025.
Lo curioso es que Junior todavía no define quién será su entrenador para 2027. Jorge Bava estaría presuntamente descartado por ahora, mientras continúan circulando varios nombres como posibles candidatos para dirigir al Tiburón, incluyendo el actual Sebastián Viera.
Los nombres que suenan para ser DT de Junior de Barranquilla
Mientras tanto, Junior mantiene varias alternativas para ocupar el banquillo de cara a la próxima temporada. Entre los nombres que aparecen en el radar están Jorge Bava, Leonel Álvarez, Arturo Reyes, Sebastián Beccacece, Gustavo Quinteros y Norberto Araujo.
Duván Vergara – Racing. Foto: Getty.
En resumen
- La lista de deseos del ‘Tiburón’: Además del casi imposible sueño de sumar al campeón del mundo Paulo Dybala, la baraja de candidatos incluye a Duván Vergara (actualmente en Racing de Argentina y pretendido también por Nacional y Millonarios), el lateral derecho Mateo Castillo (figura del América de Cali) y el volante ofensivo Alan Medina (hoy en el Pachuca de México).
- Fichando sin capitán de barco: La gran paradoja de este ambicioso operativo es que el cuadro rojiblanco aún no define quién será su director técnico para la próxima temporada; con la opción del uruguayo Jorge Bava presuntamente caída, la directiva maneja alternativas como Sebastián Viera, Leonel Álvarez, Sebastián Beccacece y Gustavo Quinteros.
- Chequera abierta en Barranquilla: Fiel a la costumbre de la familia Char, la directiva del Junior de Barranquilla prepara un agresivo mercado de fichajes de cara al 2027 con una lista de cuatro refuerzos de jerarquía, cuya operación conjunta representaría una inversión superior a los tres millones de dólares para las arcas del club.