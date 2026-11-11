Los cuatro refuerzos que busca Junior de Barranquilla para el 2027

Junior de Barranquilla protagonizaría un mercado de fichajes movido, sumado al supuesto interés por Paulo Dybala.

Junior de Barranquilla espera un mercado de fichajes movido para 2027, con cuatro nombres importantes en carpeta. Aunque Paulo Dybala continúa siendo el gran sueño, el argentino no sería el único objetivo del conjunto colombiano.

Los rumores de mercado apuntan a que Junior buscaría contratar a Paulo Dybala, Duván Vergara, Mateo Castillo y Alan Medina. Los cuatro futbolistas podrían representar una inversión superior a los tres millones de dólares.

Duván Vergara milita actualmente en Racing de Argentina y ya habría recibido llamados de otros grandes de Colombia, como Millonarios y Atlético Nacional. Mientras tanto, Dybala sigue siendo el rumor más importante, aunque económicamente su fichaje parece casi imposible.

Mateo Castillo es lateral derecho de América de Cali, con cerca de 30 partidos disputados durante la temporada y dos goles. Por su parte, Alan Medina juega en Pachuca de México, aunque ya tuvo posibilidades de regresar a Colombia tras un contacto de Atlético Nacional en diciembre de 2025.

Lo curioso es que Junior todavía no define quién será su entrenador para 2027. Jorge Bava estaría presuntamente descartado por ahora, mientras continúan circulando varios nombres como posibles candidatos para dirigir al Tiburón, incluyendo el actual Sebastián Viera.

Los nombres que suenan para ser DT de Junior de Barranquilla

Mientras tanto, Junior mantiene varias alternativas para ocupar el banquillo de cara a la próxima temporada. Entre los nombres que aparecen en el radar están Jorge Bava, Leonel Álvarez, Arturo Reyes, Sebastián Beccacece, Gustavo Quinteros y Norberto Araujo.

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Duván Vergara – Racing. Foto: Getty.

En resumen