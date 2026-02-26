“Lo celebramos los tres”: El momento en el que James Rodríguez gritó un gol de Millonarios que nadie conocía

Ni el cambio de horario ni la distancia que representan estar jugando en Minnesota, Estados Unidos, separan a James Rodríguez de su conexión con el fútbol colombiano. Luego de los rumores de la supuesta oferta que le hizo Millonarios, BOLAVIP conoció un momento inédito de la intimidad del ’10’: James no se pierde los partidos de Millos por un motivo que lo puso a celebrar llamado Radamel Falcao García.

José Alberto Jaramillo prendió la camara, y con la humildad de haber trabajado por más de 14 años como barbero hasta que pudo cortarle el pelo a James, le contó a BOLAVIP los detalles inéditos de su encuentro con Rodríguez que llegó a más de 365.000 reproducciones en Instagram.

“El día que llegó James fui al hotel porque tenía que resolver algo con un jugador. Entonces, sí vieron un jugador que tomó la foto, tenía que hablar con él ese día, y pues ahí se dio. Conocí a James, le pedí una foto, le mencioné que corto cabello y él fue el que me dijo: ‘¿Oh, sí? Le había preguntado a los muchachos quién les había cortado porque también quería un corte’. Y fue así… Algo natural, algo orgánico”, empezó contando Jaramillo.

El momento inédito en el que James gritó un gol de Millonarios

James Rodríguez le puso una cita a José Alberto Jaramillo en 35 minutos y… ¿Le cumplió? Claro que sí, el capitán de la Selección Colombia apareció en el primer piso del lobby del hotel, se encontró con el barbero que conoció por primera vez y le dio tanta confianza que hasta terminaron celebrando un gol de Millonarios.

-¿Cúal fue la primera impresión que le dio James Rodríguez?

-Es una persona muy alegre. Ya cuando lo conoces es una buena persona que le gusta reirse.

-¿Cómo fue ese momento de tener que cortarle el pelo a un jugador de la talla de James?

-Fue algo rápido. No hubo tanto chiste en poderle hacer lo que él me pidió. Creo que se sintió tan a gusto que hasta puso su iPad y empezamos a ver el partido de Falcao (Millonarios vs. Águilas Doradas). Literalmente, en cuanto prendió el iPad acababa de entrar Falcao y como a los 2 o 3 minutos le hicieron un penal al equipo de Falcao y metió el gol. Lo celebramos los 3 (James, José Alberto Jaramillo y el fisioterapeuta del ’10’). Fue algo muy bonito, ¿sabes? Algo que no se ve en los videos que subí, pero pasó. Una anécdota muy bonita.

