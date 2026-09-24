La frase de Cuti Romero contra Real Madrid que se viralizó y generó revuelo

El argentino, clave en el desarrollo del encuentro, fue captado por las cámaras quejándose del arbitraje en el derbi vs. Real Madrid.

Cuti Romero es sin duda uno de los grandes protagonistas del derbi. La victoria del Atlético de Madrid sobre el Real Madrid se vio marcada por una posible no expulsión al defensor argentino durante la primera parte que en todo el conjunto blanco entienden como vital para cómo se dio el resultado final. Minutos después de la acción polémica, el central fue captado por las cámaras emitiendo un mensaje que genera revuelo en el fútbol español.

“Es imposible jugar contra el Madrid porque le cobran todo a ellos”, palabras de Romero en la salida al túnel de vestuarios en el descanso. Se mostró más que enojado por un arbitraje que entendía que estaba favoreciendo únicamente a los merengues. Todo ello mientras durante la primera parte dos posibles tarjetas rojas al Atlético de Madrid no fueron pitadas por el árbitro.

Miguel Ángel Ortiz Arias se lleva gran parte de las críticas por la consecución de los hechos en el partido. Su decisión de no expulsar a Kang-in Lee o Cuti Romero por claras acciones durante la primera parte para muchos condicionó el derbi en todos los sentidos. En España buena parte de la prensa cercana al Real Madrid se indigna por las declaraciones del zaguero de la selección argentina.

No nos olvidemos de que el Atlético de Madrid se terminaría llevando el triunfo en la segunda parte con goles de Alejandro Grimaldo y Jonathan David. Descontaría Antonio Rüdiger para el Real Madrid en un choque que en este momento tiene al Barcelona como líder del campeonato y sin mayores rivales en cuanto a la lucha por la primera plaza se refiere.

“ES IMPOSIBLE JUGAR CONTRA EL MADRID PORQUE LE COBRAN TODO A ELLOS”.



Cuti Romero. 🤬🇦🇷🇪🇸 pic.twitter.com/kl9gtR6KTh — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) September 23, 2026

La frase de Romero generó revuelo en España. También su actuación en términos futbolísticos, donde fue uno de los jugadores que mejor rindió en el equipo de Diego Pablo Simeone. El derbi ni mucho menos ha terminado y sigue siendo tema de conversación en una Liga donde en este momento el Atlético de Madrid se encuentra por delante de la Casa Blanca del fútbol en cuanto a puntos se refiere.

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Mourinho, más que enojado por la no roja a Romero

“Podríamos ahorrar la conferencia porque la historia del partido está aquí (muestra dos fotos). Son dos tarjetas rojas claras. Las dificultades que hemos tenido después once contra diez podemos imaginar lo que sería cincuenta minutos once contra nueve”, empezaba The Special One en su primera gran comparecencia con el estilo picante que lo ha caracterizado toda su carrera. Llegó hasta con imágenes impresas de la entrada de Romero sobre Jude Bellingham que no fue sancionada con roja.

Mourinho defendió a sus jugadores, muy cuestionados por estas horas. Entiende que el encuentro se vio marcado por el arbitraje de Ortiz Arias en todos los sentidos: “Me tengo que limitar a abrazar a mis jugadores, que lo han dado todo y que han hecho un primer tiempo con mucha clase y personalidad. Después, quien tiene que estar feliz, obviamente más allá de la gente del Atlético porque se llevan los puntos, es el comité de designación arbitral”.

Datos claves

Cuti Romero protestó contra el arbitraje tras el derbi entre Atlético y Real Madrid.

protestó contra el arbitraje tras el derbi entre Atlético y Real Madrid. Alejandro Grimaldo y Jonathan David anotaron los goles del triunfo del Atlético de Madrid.

y anotaron los goles del triunfo del Atlético de Madrid. José Mourinho criticó al árbitro Ortiz Arias mostrando imágenes de faltas no sancionadas.