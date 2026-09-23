Jugadores fuera de su peso y el equipo que menos corre de España: las claves de una nueva crisis en Real Madrid

Las estadísticas oficiales y filtraciones en el equipo de José Mourinho levantan alarmas en Madrid. Se habla hasta de jugadores encima de su peso.

En solo un par de semanas el Real Madrid de José Mourinho pasó de ilusionar a todos en el Santiago Bernabéu a encontrarse a 6 puntos del Barcelona. Apenas una vez en la historia de LaLiga un equipo pudo remontarle esa distancia al conjunto culé para ser campeón. Las claves de la nueva crisis que se ha tomado Valdebebas pasan por estadísticas absolutamente innegables e igualmente por informaciones que señalan al vestuario de manera tajante.

Rodra, periodista de ESPN España, reveló que dentro de la ciudad deportiva de Valdebebas diferentes futbolistas del Real Madrid se encuentran por encima de su peso. También que ocurren situaciones que sorprenden a la mayoría, como unas sesiones de gimnasio que son voluntarias. A esto no se apunta ni mucho menos la mayoría de un plantel señalado sobre el césped con estadísticas de peso.

Tras las 7 primeras jornadas de LaLiga, el Real Madrid es el equipo que menos kilómetros por partido corre. No supera la barrera de los 82.5 según portales como Sofascore. El Barcelona, líder con puntaje perfecto en todos los sentidos, es quien más campo cubre desde que empezaron a registrarse estas estadísticas. Pero no es ni mucho menos el único dato que genera alarmas alrededor del equipo.

Los merengues son la plantilla con menos acciones defensivas de toda LaLiga. También son la que menos despejes realiza y la que menos faltas comete. Dos tablas de datos que explican una fragilidad en la última línea que ya le ha valido al equipo perder partidos tanto frente al Real Betis como ante el Atlético de Madrid. El equipo de Mourinho es 18 sobre 20 en entradas realizadas y apenas 3 clubes del campeonato interceptan menos balones que su plantilla.

Real Madrid, ya detrás de Barcelona en 6 puntos: GETTY

Las informaciones y estadísticas llegan en medio de un inicio de temporada donde los malos rendimientos de diferentes estrellas están en el foco de todos. Mourinho hasta la fecha solo ha defendido a un grupo de jugadores que tendrá como su próximo desafío recibir al Villarreal el próximo 10 de octubre. No nos olvidemos de que el día 25 de noviembre tendrán que visitar el Camp Nou de Barcelona.

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Mbappé sigue haciendo campaña por el Balón de Oro

El francés se ve como uno de los máximos candidatos a la gala del próximo 26 de octubre. Entiende que, si bien no tiene los títulos colectivos de otros candidatos, sus números individuales le permiten estar a la altura de los grandes favoritos a quedarse con el premio. Habla de un presente donde se vería desilusionado en caso de no ser coronado como el mejor jugador de la última temporada.

“Fui el máximo goleador en las competiciones más importantes y creo que puede ser un buen año para mí; tengo buenas sensaciones… Por supuesto que sería una decepción no ganarlo. Creo que un deportista siempre se siente decepcionado cuando no gana. Así que lo que más se vería afectado sería mi espíritu competitivo; pero bueno, ya veremos qué pasa”, palabras de Mbappé desde la concentración con Francia para RFI/The Athletic.

Datos claves

Real Madrid registra un promedio inferior a 82.5 kilómetros recorridos por partido.

registra un promedio inferior a recorridos por partido. Rodra reveló que existen futbolistas del Real Madrid pasados de peso.

reveló que existen futbolistas del pasados de peso. Kylian Mbappé se posiciona como candidato al Balón de Oro del 26 de octubre.