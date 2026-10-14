El campeón de Europa que se quedaría con Kevin Viveros tras sus goles en Brasil

El delantero colombiano Kevin Viveros brilla en Athletico Paranaense y ahora daría el salto a Europa para la siguiente temporada.

Kevin Viveros podría cambiar de club después de brillar con Athletico Paranaense en Brasil. El delantero colombiano atraviesa una gran temporada, se convirtió en una de las figuras del equipo y su rendimiento despertó el interés de la Premier League.

Aston Villa y Sunderland entre los equipos que han seguido sus pasos, sin embargo, el conjunto ‘Villano’ sería el mejor perfilado para quedarse con Viveros, pues estaría dispuesto a pagar la cifra que exige el club brasileño para dejarlo salir.

De acuerdo con los reportes desde Brasil, Athletico Paranaense pediría hasta 25 millones de euros por el delantero. Esto es cinco veces lo que pagaron en un principio por el delantero colombiano hace dos temporadas.

Viveros suma 21 goles en 28 partidos con la camiseta del Furacão, números que lo consolidan como uno de los delanteros más destacados del campeonato brasileño pese a no estar en una de las potencias como Flamengo o Palmeiras.

Athletico Paranaense pudo haber asegurado antes su continuidad con una renovación, pero las negociaciones se complicaron. Según Globo Esporte, el club y el jugador habían avanzado en los términos económicos de un nuevo acuerdo, aunque el presidente Mario Celso Petraglia no consideró necesario cerrar la operación en ese momento.

Kevin Viveros volvería ser convocado a la Selección Colombia

El gran nivel de Viveros también le permitió recibir una oportunidad en la Selección Colombia, Néstor Lorenzo lo convocó para la triple fecha FIFA de octubre y podría regresar en noviembre como alternativa de Luis Suárez.

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Kevin Viveros – Selección de Colombia.

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En resumen