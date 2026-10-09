Hugo Rodallega habló de los rumores de su futuro y confirmó dónde jugará en la siguiente temporada que acaba contrato con Santa Fe.

Hugo Rodallega tuvo que salir a aclarar los rumores sobre su futuro. En los últimos días, el nombre del delantero de Independiente Santa Fe fue relacionado con Deportes Quindío, equipo en el que comenzó su carrera y donde ha manifestado que le gustaría retirarse. Sin embargo, el goleador salió a desmentir una posible salida en diciembre.

“Es totalmente falso, la verdad no sé de dónde salió esta noticia. Hasta yo me sorprendí cuando vi los medios asegurando que yo me iba. Lo que sí es cierto es que termino contrato en diciembre. También es cierto que me gustaría terminar con la camiseta del Quindío, pero ahora mismo mi prioridad es Independiente Santa Fe. Quiero quedarme acá”, aseguró el atacante ante los medios.

Las palabras de Rodallega dejan claro que, por ahora, su intención es continuar en el conjunto cardenal, a falta de definir si recibirá una oferta. Desde su llegada en 2023, el delantero se convirtió en una de las principales figuras del equipo y ya superó los 75 goles con la camiseta de Santa Fe.

El contrato del atacante termina en diciembre de 2026 y su continuidad todavía dependerá de las decisiones de la dirigencia y del cuerpo técnico. A sus 41 años, Rodallega sabe que se acerca el final de su carrera, pero no quiere dar por terminada su etapa en Bogotá sin antes definir qué planes tiene Santa Fe para él.

Eso no significa que haya descartado a Deportes Quindío. El propio Rodallega reconoció que le gustaría regresar al equipo de Armenia para cerrar su trayectoria profesional, aunque esa posibilidad no está definida para el próximo año. Por ahora, su prioridad es Santa Fe y su futuro dependerá de las conversaciones que mantenga con el club en los próximos meses.

Los títulos en la carrera de Hugo Rodallega

Hugo Rodallega fue campeón del Apertura y campeón nacional con Independiente Santa Fe, así mismo ganó un título local con el Deportivo Cali y fue campeón sudamericano sub 20 con la Selección Colombia.

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Hugo Rodallega – Independiente Santa Fe. Foto: Getty.

En resumen