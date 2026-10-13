Brillaba en el DIM y ahora sería un nuevo convocado a la Selección Colombia

Un reciente jugador del DIM podría dar el salto a la Selección Colombia de Néstor Lorenzo para la siguiente fecha FIFA.

Néstor Lorenzo sigue buscando nuevas alternativas para fortalecer a la Selección Colombia y ampliar las opciones de cara a los próximos compromisos. Entre los nombres que aparecen en el radar del cuerpo técnico estaría un futbolista que hasta hace poco jugaba en el DIM de la Liga BetPlay.

Se trata de Juan David Arizala, lateral izquierdo que actualmente juega en Udinese de Italia y estaría siendo seguido como una alternativa para la banda izquierda de la Tricolor, según Mariano Olsen. Además de desempeñarse como defensor, tiene la polifuncionalidad de actuar como carrilero.

Arizala podría convertirse en una de las novedades de la doble fecha FIFA de noviembre, especialmente en una posición donde no sobran las variantes. Deiver Machado, Johan Mojíca son los dueños del puesto actualmente.

El defensor completó tres temporadas en Independiente Medellín antes de dar el salto al fútbol italiano, luego de ser transferido al Udinese. Su paso por el DIM le permitió sumar experiencia en el fútbol profesional colombiano con apenas 21 años.

Arizala ya conoce los procesos juveniles de la Selección Colombia y ahora podría tener una oportunidad en la categoría absoluta. Su posible convocatoria se sumaría a la apuesta por jóvenes como Matías Orozco, Juan Manuel Rengifo y Jhon Solís, nombres que también aparecen como alternativas para renovar el plantel de Néstor Lorenzo.

¿Cuándo jugaría la Selección Colombia vs Chile?

Según el calendario oficial de la Federación Colombiana de Fútbol, la Selección Colombia jugará contra Chile el 13 de noviembre en Cali, y posteriormente el partido de visitante sería el 19 de noviembre. Aún resta por confirmar estas fechas y los horarios.

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