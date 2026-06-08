Hinchas de Nacional y el escándalo con Juan José Peláez de Win: “Está siendo atendido por el equipo médico”

¿La intolerancia acabó con la fiesta de la final? Mira la angustiante emergencia médica de Juan José Peláez tras el ataque en el Atanasio.

La fiesta que pusieron los hinchas de Atlético Nacional en la final de ida de la Liga Colombiana I-2026 ante Junior de Barranquilla se vio empañada por el mal compartimiento de uno de ellos que terminó en un escándalo con el analista de Win Sports Juan José Peláez. Tuvo que ser atendido por el equipo médico y sufrió un corte.

Nacional, con el conocimiento que iba perdiendo la final 0-3, salió a buscar un gol que lo volviera a meter en la disputa del título. Dos balones en el palo, uno de Milton Casco y otro de Alfredo Morelos, empezaron a subir la temperatura en el estadio Atanasio Girardot.

De un momento a otro, los hinchas de Atlético Nacional explotaron porque habían marcado gol, pero… La anotación de Andrés Felipe Román fue anulada por fuera de lugar del lateral derecho. En ese momento del primer tiempo, ocurrió el escándalo con el exentrenador Juan José Peláez.

Hinchas de Nacional y el escándalo con Peláez: “Está siendo atendido por el equipo médico”

Un hincha de Nacional agredió a Juan José Peláez. (Foto: Vizzor Image y X)

“No más desadaptados en los estadios. En el gol anulado de Nacional rompieron el vidrio de la cabina de transmisión en el Atanasio y Juan José Peláez tuvo que salir del aire. Está siendo atendido por el equipo médico. Toda mi solidaridad con JJ que viaja mañana al Mundial. La intolerancia no puede seguir teniendo lugar en el fútbol!”, publicó Andrea Guerrero, presidenta del canal Win Sports.

Carlos Antonio Vélez dio detalles de la agresión de un hincha de Nacional a Juan José Peláez

Durante la transmisión de Win Sports, el periodista Carlos Antonio Vélez reveló que Peláez sufrió un corte profundo en uno de los dedos de su mano porque alguien tiró una piedra y terminó rompiendo el vidrio de la cabina donde estaba el analista.

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