Fue seleccionado de Argentina y ahora lo ofrecieron a Liga de Quito

Liga de Quito sigue buscando un nuevo lateral y ahora le han ofrecido a un defensor que fue convocado a la Selección de Argentina.

Liga de Quito sigue con la necesidad de fichar un nuevo lateral derecho tras las salidas de Josué Caicedo, Daniel De La Cruz y la lesión de José Quintero, y ahora entre sus opciones se ha metido un ex seleccionado de Argentina.

Según el portal Mr. Offsider, Renzo Saravia fue ofrecido a Liga de Quito ahora que está como agente libre. El lateral argentino viene de jugar con el Valencia CF de España.

Al ser agente libre no habría costo de fichaje requerido, sin embargo Saravia estaría ganando cifras impagables para el club ‘albo’. Liga hará las consultas sobre si el argentino se adaptará o no al presupuesto del club.

Renzo Saravia dejó Racing de su país en el 2019 para ir al Porto, en sus recientes experiencias tiene pasos por el Valencia español, el Porto de Portugal, fuera de Europa tuvo tres etapas en Brasil con Inter, Botafogo y Atlético Mineiro.

Fue parte de la Selección de Argentina que ganó el bronce de la Copa América 2019, en ese torneo jugó dos partidos sin anotar goles. En España jugó apenas cinco encuentros.

Los fichajes que Liga de Quito firmó para este 2026

Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo, Yerli Quiñónez, Deyverson, Kevin Velasco, Frangoy Zambrano y Rodney Redes y a Luis Segovia como refuerzos.

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Renzo Saravia – Selección de Argentina.

En resumen