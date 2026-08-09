Abelardo De la Espriella y una decisión para que Falcao no se retire y vuelva a Millonarios

¡Bomba para el hinchada 'Embajadora'! La jugada de Abelardo De La Espriella para evitar el retiro de Falcao y traerlo a Millonarios. ¡Entérate!

Colombia tiene oficialmente un nuevo presidente, y como esto es diciendo y haciendo, Abelardo de la Espriella tomó una decisión que le abre a puerta a la posibilidad de que Radamel Falcao García no se retire y vuelva a Millonarios.

¿Se hará realidad? Falcao jugó su tercera temporada con Millonarios en el fútbol de Colombia y no le fue nada bien. Tan solo anotó un gol, jugó 266 minutos y estuvo 70 días por fuera de las canchas debido a un desgarro (40 días) y una fractura facial (30 días). Era muy dificíl que siguiera en ‘Millos’.

“Falcao terminó contrato con nosotros a finales de junio. Después se fue al Mundial como comentarista y esa es toda la situación que conozco. Él tiene una situación de carácter fiscal que limita un poco su permanencia en Colombia“, dijo Enrique Camacho, presidente de Millonarios, pero… Abelardo de la Espriella llegó con una solución.

La decisión de De la Espriella que permitiría el regreso de Falcao a Millos

De la Espriella y Radamel Falcao. (Foto: Getty y Vizzor Image)

Con un patrimonio que está entre los 70 y 95 millones de dólares, Radamel Falcao tenía que pagar unos 5.800 millones de pesos colombianos si se convertía en residente fiscal en Colombia al permanecer más de 183 días. Ahora, eso no pasará, ya que el presidente De la Espriella señaló que “mi gobierno presentará una reforma estructural del sistema tributario para simplificarlo. Mi objetivo es combatir la evasión y crear un ambiente favorable para la inversión, producción y el empleo. Lo dije como candidato y hoy (7 de agosto) lo corroboro como presidente en ejercicio: el impuesto al patrimonio será eliminado. Debemos dejar de castigar a quienes invierten y generan riqueza en nuestra patria”.

Lo último que dijo Radamel Falcao sobre seguir en Millonatios

A pesar de que Millonarios quedó eliminado en la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026 y no clasificó a los Playoffs de la Liga Colombiana I-2026, Falcao García dijo que “estoy en el lugar donde quería estar. Hice todo lo posible por venir y mi familia está muy a gusto. Estoy en el lugar donde quiero estar, así que… Lo que pasa es que no depende ni de Millonarios ni de mí. Hay muchos factores externos que son difíciles, pero si se logra solucionar, estoy donde quiero estar”.

Publicidad

Encuesta¿Cuántos goles anotó Falcao con Millonarios en el 2026-I? ¿Cuántos goles anotó Falcao con Millonarios en el 2026-I? YA VOTARON 0 PERSONAS

Datos clave