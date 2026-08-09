Tras el fallecimiento del papá de Messi, la pregunta sobre el ’10’ que indignó a Matías Almeyda

¡Gesto de respeto absoluto! Matías Almeyda se indignó con una pregunta sobre Messi tras la muerte de su padre. ¡Entérate qué dijo!

Una vez más se demostró que el fútbol va más allá de ser un deporte… Ante el fallecimiento del padre de Lionel Messi, Jorge Messi, las muestras de solidaridad y respeto se hicieron presente. Matías Almeyda, DT de Monterrey, fue un fiel ejemplo al indignarse con una pregunta sobre el ’10’ de Inter Miami tras la lamentable noticia.

¡A los hechos! Monterrey le ganó 1-2 a Inter Miami por la segunda fecha de la Leagues Cup 2026 y Leo Messi no estuvo disponible porque viajó a Argentina para el funeral de su papá. Sin embargo, su legado estuvo presente con, entre otros gestos, las palabras del entrenador argentino.

Matías Almeyda llegó a la conferencia de prensa tras la victoria 1-2 ante Inter Miami y lo primero que hizo fue enviarle un emotivo mensaje a toda la familia Messi por el fallecimiento de Jorge Messi. Siguió respondiento preguntas hasta que llegó la que lo indignó.

La pregunta sobre el Messi que indignó a Matías Almeyda

Matías Almeyda Leo y Jorge Messi. (Foto: Getty Images)

Franco Panizo, del podcast ‘Miami Total’, tuvo su turno para preguntar: “Obviamente la noticia (fallecimiento del padre de Messi) sale hoy (8 de agosto) en la mañana. ¿Cuánto cambió lo táctico tuyo al saber que Messi no iba a estar para Inter Miami hoy?“. En ese momento, el DT de Monterrey se indignó: “No, sería muy malo si pienso en cambiar un plan aprovechando un momento. En nada, era lo mismo, ibamos a jugar igual, de la misma manera. Ni se me cruza en la cabeza, ni se me cruzó en el momento porque el dolor llega más allá de que no tengo contacto con Messi, pero el dolor llega como cuando se muere el padre de mi mejor amigo o cualquiera. Siempre llega el dolor”.

Las imágenes de Messi en el velorio de su padre Jorge Messi

Lionel Messi no dudó y viajó de inmediato a Argentina para estar en el funeral de su padre en Rosario. El papá de Leo falleció a los 68 años el sábado 8 de agosto a las 2:00 A.M, según informó el comunicado oficial del ‘Sanatorio Centro‘.

Publicidad

Messi en el funeral de su padre. (Foto: X / @speedlne)

Encuesta¿En cuál torneo se enfrentaron Inter Miami y Monterrey? ¿En cuál torneo se enfrentaron Inter Miami y Monterrey? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis