Toda Colombia conmocionada: En León ganaba 5 millones y Millonario le ofrece este sueldo a James Rodríguez

James Rodríguez puede ser el bombazo del mercado de fichajes en Colombia, ya que Millonarios ahora estaría a la punta por ficharlo. El jugador colombiano lleva sin jugar desde diciembre y el tiempo ya lo empieza a apremiar para conseguir un nuevo equipo y llegar bien al Mundial 2026.

Desde Marca se reveló que Millonarios le ofrecería a James el mismo contrato que a Falcao, es decir, un salario basado en bonos por cumplimiento, y sueldo base, y acuerdos de patrocionio que sponsors que ven al mítico 10 como una oportunidad rentable.

Por otro lado, se especula que el sueldo base que podría ganar James Rodríguez en Millonarios es un salario de 2.5 millones de dólares. Asimismo, este sábado 24 de enero de 2026 se daría una “reunión” muy importante entre la directiva de Millonarios y el entorno del jugador.

El futuro de James toma una total relevancia en estas últimas semanas. Puesto que, aparecieron varios equipos interesados en él, entre ellos, los de la MLS. Diferentes informaciones apuntan a que el colombiano quiere jugar en Estados Unidos, pero todavía no concreta el fichaje.

James ganaba 5 millones en León. (Foto: GettyImages)

El futuro de James podría decidirse en las próximas semanas. La presión llega porque cada vez queda menos para el comienzo del Mundial 2026, y el 10 ni aparece en un nuevo equipo con ritmo para jugar con la Selección Colombia, donde es líder.

Publicidad

Publicidad

Los equipos que buscan a James Rodríguez

ver también Los millones que le pagarán a Miguel Ángel Borja en Medio Oriente

En James Rodríguez están interesados los siguientes equipos: Konyaspor, Columbus Crew, Sao Paulo, Cruz Azul, Pumas, Limassol, y también la Real Sociedad. De momento, Colombia y la MLS parecen el destino más rentable para el colombiano.

Encuesta¿Si fueras James Rodríguez, eliges a Millonarios? ¿Si fueras James Rodríguez, eliges a Millonarios? Ya votaron 0 personas

En síntesis

Millonarios ofrece a James Rodríguez un sueldo base de 2.5 millones de dólares anuales.

ofrece a un sueldo base de anuales. El entorno de James Rodríguez mantendrá una reunión clave este sábado 24 de enero .

mantendrá una reunión clave este sábado . El volante James Rodríguez registra inactividad desde diciembre y tiene ofertas de la MLS.

Publicidad