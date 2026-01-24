La nueva joya de Independiente del Valle que interesa a equipos de la Premier League y Bundesliga

Independiente del Valle se ha caracterizado en los últimos años por vender a jugadores muy jóvenes como Moisés Caicedo, Piero Hincapié o William Pacho que después se convirtieron en estrellas en Europa. Ahora también vende a figuras que ni siquiera debutan en la LigaPro.

En las últimas semanas vendió a los hermanos Quintero, para luego también transferir a Deinner Ordóñez a Chelsea. Ahora el club estaría muy cerca de una nueva transferencia histórica. Otro de sus canteranos interesa a equipos de la Premier League y Bundesliga.

De acuerdo a la información de Rudy Galetti, un club de la Premier League y otro de la Bundesliga están muy cerca de fichar a Johan Martínez, extremo de apenas 16 años que juega en Independiente del Valle. Las próximas semanas podrían darse novedades respecto a la joven estrella.

No obstante, no serían los únicos equipos interesados en el jugador ecuatoriano, hay otros clubes que lo siguen de cerca. Martínez, como muchos otros juveniles, ni ha debutado en la primera división del fútbol ecuatoriano y ya podría irse a jugar en Europa.

Johan Martínez es otro joven jugador ecuatoriano que tiene la chance de salir a Europa ya cuando cumpla los 18 años. Los primeros fueron Kendry Páez y ahora Justin Lerma, ambos de IDV. En el caso de Lerma, se iría al Dortmund después del Mundial 2026.

Los millones que ha ganado IDV en los últimos años por vender jugadores

Solo por vender a sus jugadores, Independiente del Valle ha ingresado en los últimos años más de 100 millones de dólares. Aunque IDV los transfiere por bajos montos, siempre se guarda una parte del porcentaje para futuras ventas y eso le deja grandes ingresos.

