Jefferson Lerma

El sorpresivo equipo que se quedará con el fichaje de Jefferson Lerma para el 2026

El volante colombiano Jefferson Lerma se va del Crystal Palace y ya habría elegido su siguiente equipo para el 2026.

Por Gustavo Dávila

El sorpresivo equipo que se quedará con el fichaje de Jefferson Lerma para el 2026 Foto: Getty

Jefferson Lerma dirá adiós a la Premier League luego de varias temporadas, el contrato de Crystal Palace y el volante colombiano no solo dejaría Inglaterra si no también Europa. Dos clubes de Sudamérica alistan millones para fichar al volante central.

Palmeiras y Vasco Da Gama están pendientes de la situación de Lerma, queriendo aprovechar que acaba su contrato en junio 2026. Los gigantes de Brasil pueden esperar a junio para ficharlo gratis o aprovechar que Palace prefiere no dejarlo ir gratis y negociarlo a la baja.

Es el segundo colombiano que el vicecampeón de la Copa Libertadores quiere para este mercado. El primero es Jhon Arias, justamente también de la Premier League en el Wolverhampton.

Vasco Da Gama por su parte anunció hace pocos días a Marino Hinestroza, por lo que Lerma podría tener a un compatriota en su club independientemente de dónde decida ir.

Con el Crystal Palace, Jefferson Lerma ganó las históricas copas FA Cup y Community Shield, los dos únicos trofeos que tienen los azulgranas en 100 años de historia.

Los clubes en los que ha estado Jefferson Lerma

Jefferson Lerma ha jugado en dos equipos de Inglaterra, antes del Palace estuvo en el AFC Bournemouth y antes en el Levante UD de España.

Jefferson Lerma – John Arias – Selección Colombia.

Jefferson Lerma – John Arias – Selección Colombia.

¿Dónde debería ir Jefferson Lerma?

¿Dónde ver la Premier League?

Los partidos de Jefferson Lerma, Daniel Muñoz y el resto de colombianos en la Premier League se pueden ver por Disney+

En resumen

  • Jefferson Lerma dejará el Crystal Palace tras ganar la FA Cup y la Community Shield.
  • Palmeiras y Vasco Da Gama buscan fichar al colombiano antes de junio 2026.
  • El volante podría unirse a Jhon Arias o Marino Hinestroza como refuerzo en el fútbol brasileño.
gustavo dávila
Gustavo Dávila
