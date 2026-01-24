Fue campeón de todo con Independiente del Valle y ahora Cristhian Noboa quiere ficharlo para Emelec

Emelec no tiene presidente, no tiene directorio, y con varias deudas encima, se está moviendo en el mercado de fichajes para fichar a un nuevo jugador. Uno de los apuntados por el club sería un futbolista de amplia trayectoria en Ecuador con la camiseta de IDV.

Emelec estaría muy interesado en fichar a Anthony Landázuri como su nuevo defensa central, de acuerdo a la revelación de Info Azul. El central ecuatoriano, que era una de las estrellas de IDV hace pocos años, está jugando en España en el Tenerife.

Desde Emelec están buscando a un central que pueda reemplazar a Diogo Bagüí, la joven estrella, se fue del ‘Bombillo’ y dejó un vacío importante para la defensa. De ahí que, los azules quieran a un central de garantías para la siguiente temporada.

Quien estaría liderando esta opción de fichaje es el grupo con el que está trabajando Cristhian Noboa. El ‘Zar’ ya reveló que va a postularse a las elecciones con el ‘Bombillo’ y desde ya estaría haciendo las gestiones necesarias para tener nuevos jugadores.

Landázuri ganó la Recopa Sudamericana con IDV. (Foto: GettyImages)

El jugador también estaría muy interesado en llegar a Emelec y al final la decisión pasaría por él y por si Emelec puede quitar las sanciones que tiene en la FIFA. El club fue castigado y no puede inscribir a nuevos fichajes.

Las sanciones de Emelec en la FIFA

Emelec tiene más de 10 sanciones en el sistema de la FIFA y eso le impide al club inscribir a sus nuevos fichajes. Aunque estén trabajando en nuevas contrataciones, ninguno podrá jugar hasta que se paguen todas las sanciones que hay en la FIFA.

Los fichajes que está buscando Emelec

Aparte de Landázuri, Emelec también busca a jugadores como Brian Oyola, Jonathan Bauman, Darío Aimar, y otros que vienen sonando para la plantilla azul de 2026. Hasta el cierre de este artículo, el club todavía no presenta un solo jugador.

