Bayern Múnich perdió y los hinchas se fueron contra Luis Díaz: “Es una mentira…”

Este sábado 24 de junio de 2026 Bayern Múnich sufrió una durísima derrota en la Bundesliga, tras perder contra Augsburg. El equipo perdió el invicto en la Liga y suma su primera derrota. No obstante, los hinchas se fueron con todo contra Luis Díaz.

Luis Díaz no tuvo su mejor partido y esto se notó en el escaso juego ofensivo del equipo de Kompany. Sin embargo, en redes sociales los hinchas se lanzaron con fuertes cuestionamientos al jugador por no aparecer en este partido y en las últimas semanas.

“Jugó con uno menos hoy Bayer”. “Se va cayendo poco a poco la mentira de Luis Díaz”. “Pésimo hoy…”. Fueron algunos de los comentarios contra el jugador por esta dura derrota del gigante alemán. Son ya varios los partidos en los que Luis Díaz no pudo volver a un gran nivel.

Luis Díaz empezó muy bien el año con Bayern Múnich a un nivel donde incluso llegó a ser considerado candidato a ganar el Balón de Oro. Ahora el colombiano debe recuperar este nivel si quiere volver a competir por este premio y por los torneos.

Este rendimiento de Luis Díaz también llega en el contexto donde el colombiano suena para Real Madrid y se habla de la posibilidad de tener un reemplazo con Vini Jr. El extremo de 29 años también cumplió con este partido con su encuentro número 300 en Europa.

Los comentarios de los hinchas sobre Luis Díaz en X

Estos fueron algunos de los comentarios de los hinchas contra Luis Díaz:

El puesto de Bayern Múnich en la Bundesliga

Pese a esta sorpresiva derrota, Bayern Múnich se mantiene en el primer lugar en la Bundesliga con 50 puntos con una amplia diferencia de 8 puntos contra el Dortmund. Los ‘Bavaros’ son los grandes candidatos, como todas las temporadas, a ser campeón en Alemania.

