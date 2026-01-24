Guillermo Duró podría salir y este sería el nuevo DT de Emelec para 2026

Guillermo Duró se mantenía firme en Emelec, pese a la gigante crisis que vive el club, que ahora mismo no tiene un presidente. El entrenador decidió seguir en el cargo, sin embargo, ahora se especula que sus horas estarían contadas en medio de una combulsa pretemporada.

De acuerdo a la información de Gabo Solorzano, Guillermo Duró podría dejar Emelec para la siguiente temporada. El DT analizaría esta opción tras la salida del gerente deportivo del club, Edison Baldeón. El estratega está trabajando en la pretemporada.

Por otro lado, ante la salida de Guillermo Duró y las urgencias que tiene Emelec, todo parece indicar que quien lo reemplazaría sería Cristian Nasuti. El ‘Tano’ ya fue interino a mitad de 2025, cuando salió Jorge Célico y dirigió varios partidos al ‘Bombillo’.

Nasuti viene trabajando con las formativas de Emelec y fue un nombre que se integró en 2025 con la directiva anterior a Jorge Guzmán. El nuevo directorio lo mantuvo y lo puso incluso a dirigir partidos de la LigaPro, con el equipo azul peleando por no descender.

Guillermo Duró dejaría Emelec. (Foto: Imago)

El futuro de Duró también está pendiendo de un hilo, puesto que, aún no es claro si el DT cuenta para los candidatos a presidente del club o sí él quiere seguir, en un equipo que no le pagaría un salario desde hace más de 5 meses. Duró fue clave para salvar el descenso de Emelec.

Los números de Guillermo Duró en Emelec

Guillermo Duró dirigió a Emelec en un total de 23 partidos. Sumando 12 victorias, 3 empates y 8 derrotas. Se quedó muy cerca de clasificar al club hasta la final de la Copa Ecuador y así a algún torneo internacional, pero no pudo. Tiene contrato hasta finales de 2026.

Los números de Nasuti en Emelec

Nasuti dirigió a Emelec en 4 partidos, consiguiendo 2 victorias, 1 empate y 1 derrota. El DT dejó buenas sensaciones y sobre todo una gran identificación con la hinchas azul, por su importante trayectoria como jugador cuando fue campeón en 2013.

