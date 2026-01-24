¿Cumple Millonarios? Las increíbles exigencias que tendría James Rodríguez para su siguiente equipo

James Rodríguez estaría cada vez más cerca de Millonarios, sin embargo, el capitán de la Selección Colombia no es un fichaje fácil. No solo por el dinero que le deben pagar, sino también por las gigantes condiciones extrafutbolísticas que pediría para su contrato.

Cuando jugaba en México ya se había revelado que el jugador pidió seguridad privada, una mansión como casa, un auto de lujo, y también un gimnasio equipado con los mejores equipos para mantenerse en forma. Esto no sería nada distinto si llega a Colombia.

En el país pediría a Millonarios y a cualquier otro equipos condiciones de fichajes similares como una casa en un importante sector y una seguridad privada. En México se le cumplió con estos pedidos al futbolista que pasó por Real Madrid y este supo responder en varios partidos.

Estas condiciones/exigencias quedarían muy aparte del contrato y salario de James. El 10 podría ganar en Millonarios, último equipo al que fue relacionado, un salario de 2.5 millones. Sin embargo, todo es una incertidumbre y aún no hay nuevo club para su carrera.

James Rodríguez es el capitán de la Selección Colombia. (Foto: GettyImages)

James Rodríguez no tiene equipo pese a que ha sido relacionado con varios clubes en el país. El 10 necesita ya cerrar un nuevo contrato para buscar y ritmo y regularidad pensando en su último mundial. Aunque su futuro en el equipo de Lorenzo no estaría en duda.

Publicidad

Publicidad

Los números de James Rodríguez en 2025

ver también Toda Colombia conmocionada: En León ganaba 5 millones y James Rodríguez ganaría este sueldo en Millonarios

Con la camiseta de León, James Rodríguez jugó en México un total de 34 partidos entre todas las competencias. El 10 marcó 5 goles y dio 9 asistencias. Cobraba en México un salario cercano a los 5 millones de dólares, pero no fue renovado para 2026.

Todos los interesados en James Rodríguez

En James Rodríguez están interesados los siguientes equipos: Konyaspor, Columbus Crew, Sao Paulo, Cruz Azul, Pumas, Limassol, y también la Real Sociedad. De momento, Colombia y la MLS parecen el destino más rentable para el colombiano.

Encuesta¿Millonarios debe cumplirle a James Rodríguez con estas exigencias? ¿Millonarios debe cumplirle a James Rodríguez con estas exigencias? Ya votaron 0 personas

Publicidad

Publicidad

En síntesis: