Es tendencia:
logotipo del encabezado
Barcelona SC

Felipe Caicedo recomienda este delantero a Barcelona SC antes que fichar a Darío Benedetto

Felipe Caicedo prefiere a otro delantero en Barcelona SC antes que fichar a Darío Benedetto.

Por Jose Cedeño Mendoza

Sigue a Bolavip en Google!
Felipe Caicedo recomienda a otro delantero
© Imago/ GettyImages/ Edit BVFelipe Caicedo recomienda a otro delantero

El nombre de Darío Benedetto suena muy fuerte para llegar a Barcelona SC, cada vez estaría más cerca e incluso se habría bajado el salario para firmar con los amarillos. Sin embargo, ahora un histórico como Felipe Caicedo recomendó a otro delantero para los amarillos.

Fue en su cuenta oficial de X que Felipe Caicedo prefirió recomendar otro delantero para Barcelona SC. El histórico goleador prefiere que el canterano Pablo Calle sea una alternativa en esta temporada antes que fichar a otro goleador de larga trayectoria.

Mi apuesta sería Miguel Parrales y Pablo Calle (patrimonio del Club). Esto, sumado al reciente refuerzo lo complementaría con un delantero con proyección los hay muy buenos“, comentó Felipe Caicedo con la recomendación de delanteros para el club.

Cuando le cuestionaron sobre el nivel de Pablo Calle, el mismo Felipe Caicedo comentó que Calle es muy bueno y en su momento fue sub-16 de la Selección de Ecuador. Ahora la decisión de fichar a Benedetto pasa totalmente por la directiva amarilla.

Barcelona SC lleva un mercado de fichajes “austero”, ya que el club no hizo grandes movimientos de mercado. Se fijó más en jugadores de proyección y en extranjeros que le puedan aportar diferentes variantes. Por lo cual, sorprendería el fichaje de Benedetto.

Publicidad

¿Cuándo fue el último gol de Benedetto?

El nuevo jugador ecuatoriano que entrena en Bayern Múnich

ver también

El nuevo jugador ecuatoriano que entrena en Bayern Múnich

Darío Benedetto cumplirá 2 años sin marcar un gol en las próximas semanas. El mítico goleador argentino vive un momento de total bajada en su carrera, no obstante, hay chances de que llegue al ‘Ídolo’ con estos números. Gran parte de la hinchada rechaza su contratación.

El sueldo que pediría Benedetto en Barcelona SC

Benedetto ganaría en Barcelona SC un salario mensual de 12 mil dólares y no estaría pidiendo prima de fichaje, de acuerdo a los diferentes reportes de prensa. No obstante, ya ese sueldo marcaría un ruptura en la política que viene implementando en BSC.

Encuesta

¿Qué delantero necesita Barcelona SC?

Ya votaron 0 personas

Publicidad

En síntesis:

  • Darío Benedetto aceptaría un salario de 12 mil dólares mensuales sin prima de fichaje.
  • El histórico Felipe Caicedo recomendó priorizar al canterano Pablo Calle para la delantera.
  • El delantero argentino Darío Benedetto cumplirá dos años sin marcar goles próximamente.
jose cedeño mendoza
Jose Cedeño Mendoza
Lee también
Revelan la oferta que Barcelona le hizo a Darío Benedetto
Fútbol de Ecuador

Revelan la oferta que Barcelona le hizo a Darío Benedetto

El sorpresivo salario que pide Darío Benedetto para llegar a Barcelona
Fútbol de Ecuador

El sorpresivo salario que pide Darío Benedetto para llegar a Barcelona

Exclusivo Bolavip: ¿Benedetto más cerca de Barcelona SC? Así está el posible fichaje del año de la LigaPro
Fútbol de Ecuador

Exclusivo Bolavip: ¿Benedetto más cerca de Barcelona SC? Así está el posible fichaje del año de la LigaPro

Toda Colombia conmocionada: En León ganaba 5 millones y James Rodríguez ganaría este sueldo en Millonarios
Fútbol de Colombia

Toda Colombia conmocionada: En León ganaba 5 millones y James Rodríguez ganaría este sueldo en Millonarios

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo