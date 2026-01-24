Felipe Caicedo recomienda este delantero a Barcelona SC antes que fichar a Darío Benedetto

El nombre de Darío Benedetto suena muy fuerte para llegar a Barcelona SC, cada vez estaría más cerca e incluso se habría bajado el salario para firmar con los amarillos. Sin embargo, ahora un histórico como Felipe Caicedo recomendó a otro delantero para los amarillos.

Fue en su cuenta oficial de X que Felipe Caicedo prefirió recomendar otro delantero para Barcelona SC. El histórico goleador prefiere que el canterano Pablo Calle sea una alternativa en esta temporada antes que fichar a otro goleador de larga trayectoria.

“Mi apuesta sería Miguel Parrales y Pablo Calle (patrimonio del Club). Esto, sumado al reciente refuerzo lo complementaría con un delantero con proyección los hay muy buenos“, comentó Felipe Caicedo con la recomendación de delanteros para el club.

Cuando le cuestionaron sobre el nivel de Pablo Calle, el mismo Felipe Caicedo comentó que Calle es muy bueno y en su momento fue sub-16 de la Selección de Ecuador. Ahora la decisión de fichar a Benedetto pasa totalmente por la directiva amarilla.

Barcelona SC lleva un mercado de fichajes “austero”, ya que el club no hizo grandes movimientos de mercado. Se fijó más en jugadores de proyección y en extranjeros que le puedan aportar diferentes variantes. Por lo cual, sorprendería el fichaje de Benedetto.

Publicidad

Publicidad

¿Cuándo fue el último gol de Benedetto?

ver también El nuevo jugador ecuatoriano que entrena en Bayern Múnich

Darío Benedetto cumplirá 2 años sin marcar un gol en las próximas semanas. El mítico goleador argentino vive un momento de total bajada en su carrera, no obstante, hay chances de que llegue al ‘Ídolo’ con estos números. Gran parte de la hinchada rechaza su contratación.

El sueldo que pediría Benedetto en Barcelona SC

Benedetto ganaría en Barcelona SC un salario mensual de 12 mil dólares y no estaría pidiendo prima de fichaje, de acuerdo a los diferentes reportes de prensa. No obstante, ya ese sueldo marcaría un ruptura en la política que viene implementando en BSC.

Encuesta¿Qué delantero necesita Barcelona SC? ¿Qué delantero necesita Barcelona SC? Ya votaron 0 personas

Publicidad

Publicidad

En síntesis: