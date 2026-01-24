¡Bombazo en la LigaPro! El gigante de Ecuador que quiere fichar a Deyverson

Este sábado 24 de enero de 2026 se reveló que el polémico delantero brasileño, Deyverson, se metió en planes de un grande de Ecuador como su nuevo fichaje. El mítico jugador estuvo en Fortaleza en el 2025, equipo con el que acabó perdiendo la categoría.

De acuerdo a la revelación de Uriel lugt, Liga de Quito abrió negociaciones para fichar a Deyverson. El equipo ecuatoriano sorprende a todos y quiere dar el bombazo del mercado fichando al delantero campeón de la Copa Libertadores y muy polémico, Deyverson.

El jugador ya tendría la oferta de Liga de Quito sobre la mesa y la posibilidad de ficharlo pasaría directamente por él. Deyverson no jugaría en la Serie B de Brasil y por eso el jugador está buscando un nuevo equipo para la temporada 2026 y Ecuador parece un destino importante para él.

Liga viene buscando un nuevo delantero desde hace varias semanas, ya que en la interna del club no están conformes con el rendimiento de Michael Estrada y Jeison Medina. De ahí que, quieran apostar por un delantero goleador y de importante trayectoria.

Deyverson entró en planes de Liga de Quito. (Foto: GettyImages)

Deyverson tiene contrato con Fortaleza hasta finales de 2026, no obstante, se daría toda la apertura para que el jugador pueda salir y buscar un nuevo club para seguir su carrera. El futbolista brasileño cumplirá 35 años el próximo mes de mayo.

Las estadísticas de Deyverson en la temporada 2025

Deyverson en la temporada 2025 jugó un total de 48 partidos, marcando 11 goles y dio 1 asistencia. El delantero estuvo en cancha poco más de 1.943 minutos. Su llegada a Ecuador supondría una “fractura” total del mercado en la LigaPro y el bombazo del año.

