Kendry Páez ha sido el nombre que más se movió en el mercado de transferencias, entre rumores y acercamientos. El ecuatoriano no la pasaba bien en el Estrasburgo y se hablaba de un regreso a Francia o un nuevo préstamo para el tricolor.

En medio de la chance de volver a cedido a un equipo de Europa sonaron equipos como Bournemouth de la Premier League, Ipswich del ascenso o Brest de Francia. Ahora finalmente, revelan donde jugaría en lo que resta de temporada previo al Mundial 2026.

Desde RMC Sport se reveló que Kendry Páez ahora mismo está muy cómodo en Francia en el Racing de Estrasburgo y el ecuatoriano tiene grandes de chances de quedarse en el equipo para lo que resta de temporada. Según el medio francés ambas partes ya están contentas.

Por lo cual, para Kendry Páez terminó siendo muy positivo la salida de Rosenior y los recientes cambios en Blue-Co. Puesto que, el ecuatoriano ya estaría impresionando a su nuevo DT y generando diferentes reacciones a la interna del Estrasburgo.

Kendry Páez se quedaría en Francia. (Foto: Imago)

La prueba definitiva para saber si Kendry Páez se queda en Francia sería este domingo, 25 de enero de 2026. Racing de Estrasburgo se enfrentará a Lille en una fecha de la Ligue 1 y los aficionados pueden ver este partido por Disney+. Si el ecuatoriano tiene minutos podría seguir, caso contrario, aún hay chances de salir.

Las estadísticas de Kendry Páez en Francia

En lo que va de temporada, Kendry Páez apenas ha jugado un total de 718′ minutos en cancha. El ecuatoriano solo ha marcado 1 gol y no ha dado asistencias. Pese a estos bajos números, el ecuatoriano seguiría teniendo la confianza de Chelsea y Blue-Co.

El contrato de Kendry Páez con Chelsea

Cuando termine su préstamo, Kendry deberá volver a Inglaterra para jugar con Chelsea. El ecuatoriano tiene un contrato con los “Blues” hasta finales de la temporada 2033. Su salida se daría únicamente con una venta de varios millones o un nuevo préstamo.

