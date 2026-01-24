Kendry Páez vive horas de incertidumbre para su carrera y futuro, ya que aún no se decide si dejará Francia para ir a Inglaterra. Sin embargo, ahora el tricolor fue furor en redes sociales después de que se viralizara su gran vehículo saliendo de un entrenamiento.

En redes sociales se mostró a los hinchas en Francia dando muestras de cariño a los jugadores de Racing de Estrasburgo. Donde se vio a Kendry Páez con un carro que llamó la atención de todos. De acuerdo, a El Futbolero, Páez llevaba un carro BMW XM de 160 mil dólares.

Los lujos que tiene el jugador ecuatoriano siempre han llamado la atención de los aficionados, también por sus grandes polémicas fuera de cancha. De ahí que, ahora la atención se centre en el carro que lleva Páez en medio de los rumores de su irregularidad.

El BMW XM de Kendry Páez va desde los 160 mil dólares hasta los 300 mil, de acuerdo a diferentes configuraciones que tenga el auto. El futbolista ecuatoriano tiene contrato con Chelsea hasta la temporada 2033. En Londres aún sigue siendo muy bien considerado.

Ahora a Kendry Páez le queda esta semana para decidir si vuelve a ser prestado por Chelsea o se queda en Francia. De acuerdo a los últimos reportes, el jugador ecuatoriano logró impresionar a su nuevo entrenado en Estrasburgo y por eso se analiza la chance de que se quede.

El sueldo de Kendry Páez en Chelsea

Como jugador de Chelsea, Kendry Páez gana al año 2.5 millones. Una cifra considerable que le permite al jugador darse estos grandes lujos en su carrera. Aunque esté en otro equipo, su sueldo sigue siendo cubierto por los ‘Blues’. El tricolor necesita ritmo pensando en llegar con todo el nivel al Mundial de 2026.

