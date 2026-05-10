Revelaron que James Rodríguez analiza el retiro y se conoce la decisión de Néstor Lorenzo con el volante de cara al Mundial.

La tarde del sábado las noticias deportivas hicieron eco de la información que James Rodríguez analiza su retiro como profesional. Ante esto, el DT argentino Néstor Lorenzo tiene una postura clara sobre el volante.

La falta de minutos en el Minnesota United y los recientes problemas de salud que ha tenido James Rodríguez no cambia la decisión de Néstor Lorenzo. El jugador estará entre los 26 convocados para la Copa del Mundo con la Selección Colombia.

James Rodríguez condicionó su fichaje para el Minnesota United por seis meses pensando en llegar bien a la Copa del Mundo, sin embargo desde ahí no hay jugado ni un solo partido completo.

El cuerpo técnico de la Selección Colombia también le ha expresado la preocupación por el rodaje del ’10’. Hasta antes del Minnesota, James Rodríguez solo había jugado unos partidos con la Selección Colombia mientras estaba cerca de dos meses sin equipo.

Mientras tanto, en la Liga BetPlay ponen a Millonarios como uno de los posibles interesados en James luego del Mundial. El ex Real Madrid, Rayo Vallecano, Bayern Múnich entre otros gana cerca de 5 millones de dólares en salario.

James Rodríguez es un fijo para la Selección Colombia.

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El calendario de Colombia en el Mundial 2026

Así está el fixture oficial que debe jugar Colombia en el Mundial 2026:

Uzbekistán vs Colombia (17/6)

Colombia vs Ganador repechaje FIFA (23/6)

Colombia vs Portugal (27/6)

En resumen