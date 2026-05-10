Mientras James Rodríguez piensa en el retiro, la decisión de Falcao luego del Mundial

James Rodríguez podría poner fin a su carrera luego del Mundial y Radamel Falcao también tiene a los hinchas pendientes de su decisión.

La noticia del posible retiro de James Rodríguez no es la única incógnita que tienen los hinchas de la Selección de Colombia. Radamel Falcao acaba contrato en junio con Millonarios y se conoce la que sería su primera postura.

Radamel Falcao continuará jugando un semestre más, el delantero escuchará ofertas para seguir en actividad. El tema familiar pondría a Falcao dispuesto a seguir en la Liga BetPlay.

En diciembre, el delantero histórico colombiano podría poner fin a su carrera. A sus 40 años se retiraría tras más de 25 años desde su debut profesional, en una trayectoria que incluye campeonatos en España, Francia y Portugal.

Es poco probable que Millonarios le ofrezca una renovación, este año Falcao lleva apenas un gol y ha jugado 4 partidos. La recuperación de su lesión en la mandíbula también marcará la pauta de su futuro profesional. Equipos de la MLS también lo han sondeado.

Falcao llegó a Millonarios también por la posibilidad de llegar al Mundial 2026, aunque el propio jugador reconoció que es poco probable que lo llame Néstor Lorenzo. Había rumores de que Falcao podría ir con la delegación de la Tri como parte del staff técnico.

Los fichajes de Millonarios para el 2026

Los fichajes de Millonarios para este año son Sebastián Valencia, Mateo García, Rodrigo Ureña, Julián Angulo, Rodrigo Contreras, Carlos Darwin Quintero y Radamel Falcao García.

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Radamel Falcao – James Rodríguez compartieron Mundial en el 2018.

En resumen