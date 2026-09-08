James Rodríguez le estaría pidiendo 5 millones a su nuevo equipo y 4 equipos ya lo rechazaron

Las exigencias del '10' le pasan factura en el mercado de pases. Descubre la astronómica cifra que pide James Rodríguez y la dura realidad que vive.

El futuro de James Rodríguez volvió a ser noticia en la jornada deportiva. Llegó el rumor de que el Avellino estaría en negociaciones avanzadas con el ’10’, revelaron que estaría pidiendo 5 millones de dólares y cuatro equipos ya lo rechazaron.

¡De todo y para todos! El periodista Matteo Moretto, del diario ‘Marca’, informó que “James Rodríguez está muy cerca de tener nuevo equipo. Según puede adelantar ‘Marca’, El Avellino, club de la segunda división italiana y dirigido por el entrenador Nesta, está en negociaciones muy avanzadas con el colombiano“.

Acto seguido, Julian Capera, de ‘Gol Caracol’, contó en la emisora ‘Blu Radio’ que “mañana (9 de septiembre) por la noche el Avellino va a presentar la propuesta formal para firmarlo un año, que es el plazo que quieren tenerlo. Esto tiene que ver con un tema comercial que desde el fin de semana el presidente del Avellino ha estado en gestiones con distintas marcas, no solo italianas sino europeas, para poder conseguir los recursos. Ellos ya saben cuál es la pretensión económica que tiene James que no se aleja de esa cifra de 5 millones de dólares y le van a ofrecer algo muy cercano. No llegan a esa cifra, pero muy cercano, y confián que el deseo de James Rodríguez de regresar al fútbol europeo, así sea a segunda división, lo empuje a la serie B”.

A James Rodríguez lo rechazaron cuatro equipos por el dinero que está pidiendo

James Rodríguez jugó tres Mundiales con Colombia. (Foto: Getty Images)

Adrían Magnoli, panelista del programa ‘Morningol’, reveló que una de las trabas en el negocio entre Avellino y James es el dinero que le está pidiendo el ’10’ y eso ya “pasó con cuatro equipos ya. Uno de la MLS, uno de la segunda (división) de España, uno de Argentina y uno de Brasil (…) Nunca ningún equipo lo llamó, el representante golpea puertas y donde ve un agujerito mete a James”.

Este fue el último salario de James Rodríguez antes del Mundial 2026

En un breve periodo en la MLS con 274 minutos y 2 asistencias en el Minnesota United FC, James tenía 684.000 dólares como último salario antes del Mundial 2026 por los casi seis meses que jugó en Estados Unidos, según revelo la guía de salarios oficial de la MLS.

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