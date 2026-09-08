Toda Colombia consternada por el dinero que el Avellino le ofreció a James para jugar en la B de Italia

¡Cifras que causan revuelo! La insólita oferta del Avellino a James Rodríguez para jugar en la B de Italia que dejó consternada a toda Colombia. El monto.

James Rodríguez está cerca, muy cerca de volver a jugar en Europa. Cuando parecía que no conseguía equipo para el segundo semestre de 2026, apareció el Avellino con una propuesta tan seria que ya se conoció el dinero que le ofreció para jugar en la Serie B de Italia. ¡Toda Colombia quedó consternada!

¿El motivo? Fue más que evidente que James tuvo un muy mal Mundial 2026 con la Selección Colombia. A pesar de que el ‘Power Ranking’ de la FIFA puso al ’10’ como el quinto mejor jugador de la ‘Tricolor’ con 5.78 como puntaje más alto en creatividad, no fue influyente en cuatro de los cinco partidos que se disputaron hasta octavos de final.

Con ningún gol y ninguna asistencia en el último de los tres mundiales que jugó con Colombia, parecía casi imposible que James Rodríguez volviera a jugar en Europa. Sin embargo, la consternación llegó al territorio colombiano porque no solo el ’10’ jugaría en Italia, también tendría un salario en millones de euros. ¡Oh, oh!

El dinero que Avellino le ofreció a James para jugar en la B de Italia

James Rodríguez podría llegar a la Segunda División de Italia. (Foto: Archivo particular y Getty)

“Un empresario italiano se acercó a uno que maneja los derechos de James en Colombia y ahí nació la idea de James para la Serie B italiana. El presidente lo estuvo estudiando y evaluando y dijo: ‘La idea empieza a gustarme. ¿De qué hablamos?’ Entonces, la primera oferta está entre el millón y medio de euros, vamos a ver si James quiere más, por ahi algunos dicen que James está pidiendo dos, pero entre dos (millones) se cerraría el acuerdo. Eso es lo que tenemos aquí en Italia como información y creo que con dos millones de euros para un año más la opción para el segundo, se podría cerrar el negocio. Entonces, no hay dudas que los dueños del Avellino tendrían la plata y las ganas de cerrar esa opercación sin problema“, dijo el periodista Piero Pique, de AS Italia.

Este es el jugador mejor pagado de la Serie B de Italia

Según el portal experto ‘Salary Sport’, el jugador mejor pagado de la Serie B de Italia, donde jugaría James Rodríguez, es Lorenzo Insigne, de UC Sampdoria, con un salario anual de más de 5.5 millones de euros. Gana más del sueldo que tendría James en el Avellino.

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Encuesta¿En qué posición quedó James entre los mejores jugadores de Colombia en el Mundial, según la FIFA? ¿En qué posición quedó James entre los mejores jugadores de Colombia en el Mundial, según la FIFA? YA VOTARON 0 PERSONAS

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