James Rodríguez no debutó con el Minnesota por preocupante motivo

La poca continuidad de James Rodríguez se ahonda y sigue preocupando a los hinchas de la Selección Colombia. Nuevamente fue baja en el Minnesota United pese a que todos esperaban su debut en la MLS.

James Rodríguez venía de a poco en los entrenamientos y en una de las sesiones sufrió una fuerte contusión. Esto lo alejó de la convocatoria cuando todo indicaba qué iba a debutar.

El partido acabó en derrota contra el Nashville y así el DT tendrá que evaluar para el próximo fin de semana si James está disponible.

James Rodríguez mantiene así su sequía de partidos, su último encuentro fue el 9 de noviembre del 2025 con el Club León. Estuvo dos meses sin club hasta que firmó por el Minnesota por seis meses.

La prioridad de James era llegar con continuidad al Mundial 2026, incluso hablaban de que esta era una condición de Nestor Lorenzo para el enganche colombiano.

El contrato de James Rodríguez con el Minnesota United

James Rodríguez firmó con el Minnesota un contrato de solo seis meses, es decir priorizando solamente su estado de forma para el Mundial. En los amistosos de marzo se espera que este convocado.

