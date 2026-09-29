James Rodríguez predice en 6 palabras cómo le irá en la quinta liga más lenta del mundo

Conoce los detalles de las palabras de James Rodríguez respondiendo a los cuestionamientos sobre el ritmo de su nueva liga.

De un momento a otro, James Rodríguez cambió de parecer, descartó jugar en la segunda división del fútbol de Italia y firmó con Atlético Nacional. Ahora, se enteró que jugará en la quinta liga más lenta del del mundo, y predijo en seis palabras cómo le irá.

¿Le conviene? James no solo viene de jugar un mal Mundial con la Selección Colombia, luego de que pasaran unos días de la eliminación en octavos de final se conoció que el ’10’ estuvo en tres de los cinco registros más lentos de la Copa del Mundo 2026 con velocidades de 23.1, 23.5 y 24.2 kilómetros por hora.

Ahora, vamos a la liga… El grupo de investigación del Observatorio del Fútbol CIES publicó el Top-10 de las ligas más lentas del mundo, según el mayor porcentaje de distancia a 15 kilómetros por ahora. La Liga Colombiana ocupó el quinto lugar con 81.3 por ciento.

James predice cómo le irá en la quinta liga más lenta del mundo

James en el estadio El Campín. (Foto: Getty)

Luego de que se conociera que la Liga Colombiana es la quinta más lenta del mundo, James apareció hablando con el creador contenido ‘Pelicanger’ y predijo en seis palabras cómo le irá con Atlético Nacional: “Lo que se viene es bueno”.

El salario de James Rodríguez en Atlético Nacional

A pesar de que el periodista Felipe Sierra publicó que James Rodríguez tendría un salario al mes cerca de 1.000 millones de pesos colombianos, unos 3.5 millones de dólares al año, Carlos Antonio Vélez dijo que el verdadero salario del ’23’ del equipo ‘Verdolaga’ es el 35 por ciento de esa cifra. Eso sería unos 1.2 millones de dólares.

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