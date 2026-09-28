Dos lesionados más y Cuadrado convocado: Las grandes novedades de Millonarios para enfrentar al DIM

Conoce los detalles de la convocatoria de Millonarios para enfrentar al DIM con Juan Guillermo Cuadrado y las dos bajas por lesión.

Millonarios dijo presente en X en la jornada deportiva del 28 de septiembre con tres grandes novedades de cara al partido contra Deportivo Independiente Medellín (DIM). Se lesionaron dos jugadores más y Juan Guillermo Cuadrado recibió su primera convocatoria.

Luego de que uno de sus compañeros, Jorge Arias, revelara las molestias físicas de Cuadrado que le impidieron jugar en el empate 1-1 contra Atlético Nacional, las dudas sobre la condición del volante se disiparon rápido. Viajó a Medellín y está disponible para jugar el partido del martes 29 de septiembre a las 8:05 P.M.

Esa fue la buena nueva… Ahora a las noticias que no son tan buenas. Millonarios tiene una lista de lesionados que la integran Jhomier Guerrero, Mateo García, Carlos Darwin Quintero y Rodrigo Contreras. En la jornada del 28 de septiembre se sumaron dos jugadores más y… ¿Lo peor todo? Juegan en la misma posición.

Dos lesionados más y Cuadrado convocado: Novedades de Millonarios vs. DIM

Juan Guillermo Cuadrado en Millonarios. (Foto: X)

Millonarios publicó un comunicado de prensa en el que informó que “Samuel Martín presentó una contusión en el tobillo derecho” y “Carlos Sarabia sufrió lesión muscular en aductores, por tal motivo no están aptos para el juego contra el Medellín”. El equipo ‘Embajador’ no contará con sus dos laterales derechos y, lo más probable, es que Sebastián del Castillo sea el titular en esa posición contra el Deportivo Independiente Medellín.

Los 2 jugadores titulares que Millos le dio descanso para enfrentar al Deportivo Independiente Medellín

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A la ausencia de Samuel Martín y Carlos Sanabria, Millonarios tampoco contará con Sergio Mosquera y Rodrigo Ureña para enfrentar al DIM en un partido que corresponde a la cuarta fecha de la Liga Colombiana II-2026 porque “se encuentran en un proceso de control de cargas dado el volumen de competencia que han tenido durante el semestre”.

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