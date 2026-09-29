Pablo Armero le apuntó a Daniel Muñoz: “Eso no vale nada, hay que ganar algo”

Le bajó el pulgar a los elogios. Descubre el dardo de Pablo Armero a Daniel Muñoz sobre la exigencia real en la Selección Colombia.

Un viejo conocido de los hinchas de la Selección Colombia levantó la voz, le puso presión al entrenador Néstor Lorenzo y le apuntó a Daniel Muñoz con unas contundentes palabras. Pablo ‘Miñía’ Armero habló sobre la ‘Tricolor’ y dio de qué hablar.

Luego del fracaso en el Mundial 2026 al quedar eliminados en octavos de final, Colombia empezó la fecha FIFA de amistosos de septiembre y octubre con un empate 1-1 contra México. Los hinchas explotaron contra el nivel de Muñoz y… ¿Le dieron la razón a Armero?

“Siento que ya necesitamos ganar la Copa América y tenemos con qué. Meterse la mentalidad que se puede y estos partidos amistosos les sirven para que cojan cancha y se den cuenta que la camiseta de la selección hay que hacerla respetar”, le dijo ‘Miñía’ Armero a ‘Gol Caracol’ antes de apuntarle a Daniel Muñoz.

“Eso no vale nada”: Pablo Armero le apuntó a Daniel Muñoz

Pablo Armero y Daniel Muñoz. (Foto: Getty)

A pesar de que Muñoz se ha convertido en una de la principales armas ofensivas de la Selección Colombia, Pablo Armero le apuntó diciendo que “tenemos que tener laterales, laterales. No laterales que quieran hacer gol porque la virtud del lateral es llegar al fondo y tirar un buen centro. Yo tenía eso, ya si Dios le da la oportunidad que le quedó un rebote ahí y le pegó, es diferente. Ya dejar de mimir y mimir (dormir) porque eso no vale nada. Hay que ganar algo“.

¿Quién tiene más asistencias en la Selección Colombia, Daniel Muñoz o Pablo Armero?

Si vamos a la estadística que prioriza ‘Miñía’ en un lateral, le saca ventaja a Daniel Muñoz. Mientras Pablo Armero tiene 8 asistencias en los 5.686 minutos que jugó con la Selección Colombia, Muñoz registra dos pases gol en los 4.085 minutos que ha jugado con la ‘Tricolor’ hasta el partido amistoso contra Paraguay del viernes 2 de octubre a las 7:00 P.M.

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