El delantero colombiano se metió en planes de este gigante de Europa para sorpresa de todos los hinchas.

Jhon Durán sigue sin tener equipo para el segundo semestre y de momento tendría que reportar con Al Nassr, dueño de su pase. No obstante, el delantero colombiano ahora interesa a uno de los grandes equipos de Europa para un posible fichaje.

De acuerdo a la información de Récord Portugal, Jhon Durán entró en planes de Benfica para un posible fichaje. El delantero colombiano necesita encontrar regularidad en algún nuevo equipo, después de varios meses de bajo nivel y estar lejos de la élite.

Pese a que su presente no viene siendo el mejor, Durán sigue siendo uno de los delanteros con mejor proyección en Europa y eso facilitaría que se meta en planes de grandes equipos. Por lo cual, las siguientes semanas son claves para definir el futuro.

Los aficionados colombianos también vienen esperando que Durán se pueda “concentrar” y termine siendo ese delantero que lleve gol al equipo nacional. Ese gol que tanto le hizo falta a la Selección en la Copa del Mundo. Fueron eliminados en penales.

Jhon Durán tiene contrato con Al Nassr. (Foto: GettyImages)

Durán estuvo el último semestre jugando en el Zenit de Rusia, sin embargo, no le fue como se esperaba, y habitual a los últimos años de su carrera, se marchó con polémica. El último equipo del delantero colombiano en Europa fue el Fenerbahce de Turquía.

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¿Hasta cuándo tiene contrato Jhon Durán con Al Nassr?

Durán tiene contrato con Al Nassr hasta la temporada 2030. Por lo cual, si el delantero no es fichado o prestado a un nuevo equipo; se tendrá que marchar a seguir en Arabia. Se espera que ambas partes encuentren una salida viable para los siguientes días.

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