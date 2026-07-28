Esto dijo Vélez del jugador que se agarró con Jhon Durán en el camerino de la Selección Colombia

Conoce qué dijo Carlos Antonio Vélez sobre el jugador que peleó con Jhon Durán en el camerino de la Selección Colombia.

Entonces, sí era verdad… El entrenador Alberto Suárez confesó que Jhon Durán le contó toda la verdad de la pelea que hubo en el camerino de la Selección Colombia y Carlos Antonio Vélez no dudó en reaccionar hablando de otro de los jugadores involucrados.

¿Fue James Rodríguez? El periodista Paolo Arenas publicó el 6 de junio que tras el empate 0-0 con Perú por la fecha 15 de la Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026 “Durán se metió al camerino insultando y manoteando a los compañeros. Lorenzo luego ingresó, quiso calmar la situación y el mismo Durán lo agarró de la camiseta y zarandeó. James y Lerma intervinieron rápido. El 10 al suelo, Lerma si frenó al 9. El show post-partido”.

A pesar de que James, Néstor Lorenzo y hasta el mismo Jhon Jáder Durán desmintieron en su momento la supuesta pelea, toda la verdad salió a la luz con la confesión que le hizo el delantero a su extécnico Alberto Suárez. Ahora, la gran pregunta era: ¿Quién fue el jugador que estuvo a punto de pelearse con el atacante?

Veléz dio una pista sobre el jugador que se agarró con Jhon Durán en el camerino de la Selección Colombia

Carlos Antonio Vélez y Jhon Durán. (Foto: Instagram / @velezfutbol y Getty Images)

“Suárez detalló cómo fue el incidente en palabras de Durán y aquí viene. Atento. ‘Es cierto que yo agarré’. Entonces, sí hubo un contacto. ‘Tenía agarrado a un compañero haciéndole un reclamo’. Si yo les dijera cuál es el compañero (sonríe de manera irónica). ‘El profe (Néstor Lorenzo) me agarró por detrás. No sabía que era el profe, abrí los brazos para quitármelo de encima porque no me sentía bien que me agarrara, y era el profe. Y claro, el profe cayó’. Ah, entonces sí pasó.”, afirmó Carlos Antonio Vélez en la columna de opinión ‘Palabras Mayores’.

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El próximo partido de la Selección Colombia para convocar a Jhon Durán

Aunque sea muy poco probable que lo convoquen después de esta revelación, Jhon Durán es una de las posibilidades para la delantera de la Selección Colombia en la próxima fecha FIFA de partidos amistosos, que iniciaría con el partido ante México el 24, 25 o 26 de septiembre.

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