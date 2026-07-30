Se reveló qué pasa con la chance de Falcao de llegar a jugar en el San Francisco de Panamá.

En las últimas horas surgieron fuertes rumores que vinculaban el futuro de Radamel Falcao a seguir jugando al fútbol y vestir los colores del San Francisco de Panamá. Ahora finalmente, todo quedó aclarado por un contundente comunicado del club.

En sus cuentas oficiales, San Francisco confirmó que no hay ningún acuerdo con Radamel Falcao y el jugador colombiano no llegará al club en este semestre. Se especuló con su posible vínculo con el equipo porque ahora el ‘Tigre’ vivirá en Panamá.

“Confirmamos que Radamel Falcao y su familia han tomado la decisión personal de mudarse y fijar su residencia en Panamá. Debido a la relación de amistad que existe entre el jugador y los propietarios de nuestro club, han surgido especulaciones sobre su posible llegada a la liga local. Sin embargo, aclaramos que en no existe ningún contrato, acuerdo formal ni planes para que Falcao se incorpore como jugador al San Francisco FC“, dice el club.

Falcao sigue sin tener nuevo equipo y con la opción del retiro mucho más cercana que con la chance de seguir jugando al fútbol. El futbolista colombiano ya salió de Millonarios y de momento parece estar más enfocado en otros proyectos que en regresar a las canchas.

El comunicado de San Francisco sobre Falcao.

Por otro lado, San Francisco aclaró que en este momento no hay nada con el colombiano, pero no lo descartó para el futuro: “En caso de que en el futuro se concrete alguna alianza o vínculo formal entre ambas partes, seremos los primeros en informarlo de manera oportuna a través de nuestras vías oficiales”, termina en su comunicado San Francisco.

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La otra oferta que tendría Falcao sobre la mesa

Radamel Falcao ahora mismo tiene sobre la mesa la chance de volver a Colombia, pero para trabajar en la Federación Colombiana. Una opción sería como asistente de Néstor Lorenzo, mientras que otras opciones aún se exploran. Para esto, tendría que retirarse.

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