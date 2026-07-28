Revelan supuesta pelea entre Néstor Lorenzo y seleccionado de Colombia

Néstor Lorenzo habría tenido una pelea con uno de los jugadores de la Selección de Colombia y alimenta rumores de que no vuelve más.

Néstor Lorenzo renovó con la Selección de Colombia por una temporada más, y con esto si hay un jugador que tiene difícil sus posibilidades de volver, ese es Jhon Durán. Ahora desde un entorno cercano a él revelaron la supuesta pelea que habría tenido con el DT argentino.

Alberto Suárez, DT de Envigado y quién formó a Durán conversó con Un Break y contó el incidente conocido por todos en el partido de Colombia vs. Perú en las Eliminatorias pasadas.

“Es cierto que yo tenía agarrado a un compañero haciéndole un reclamo y el profe (Lorenzo) me agarró por detrás, yo no sabía que era el profe y yo abrí los brazos para quitármelo de encima porque no me sentía bien que me agarra y el profe se cayó“, le habría dicho Durán a Suárez.

Así mismo negó que se haya ido a las manos con el entrenador argentino, lo cierto es que luego del incidente Jhon Durán no volvió a una convocatoria oficial. Estuvo en la prelista de 55 convocados al Mundial pero fue descartado casi de entrada.

A nivel de clubes, la inestabilidad de Jhon Durán en el Al Nassr, Fenerbahce y Aston Villa tampoco le ha garantizado estar en las convocatorias. Espera recuperar su nivel en el Benfica.

Los números de Néstor Lorenzo en la Selección Colombia

Al frente de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo ya lleva 51 partidos entre todas las competencias. Ganó 31 partidos, empató 12 encuentros y terminó perdiendo otros 8. Su equipo ha marcado 96 goles y tan solo ha recibido ya un total de 44.

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🚨 #Atención | Jhon Jader Durán sí le pegó a Néstor Lorenzo cuando estaba en la #SelecciónColombia



🗣️ “Tenía agarrado del cuello a un compañero y el profe fue a quitarlo de la espalda, él (Durán) comenzó a manotear hacía atrás y claro, Lorenzo terminó en el piso”



Alberto Suárez pic.twitter.com/SrB6dtvXyQ — diegol 🤪 (@diegoooool__) July 28, 2026

Jhon Durán era convocado de Colombia hasta ese incidente. Foto: Getty.

En resumen

Se reveló una supuesta diferencia o discusión entre el director técnico Néstor Lorenzo y un futbolista de la Selección Colombia.

de la Selección Colombia. La tensión generada entre ambas partes habría derivado en la exclusión del jugador de las convocatorias más recientes de la Tricolor.

de la Tricolor. El cuerpo técnico prioriza la disciplina y el manejo de grupo en el vestuario con miras a los próximos desafíos internacionales.