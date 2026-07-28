Luis Díaz puede irse al Al Hilal de Arabia Saudita, mientras tanto solo hay pocos gigantes de Europa que pueden igualar la oferta.

La novela del futuro de Luis Díaz aún no se cierra, el extremo colombiano tiene la oferta firme del Al Hilal mientras tanto jugador y el Bayern Múnich deciden si conviene o no aceptar entre lo económico o deportivo. Muchos señalan que el crack de la Selección debería ir a Europa pero ¿hay clubes UEFA que lo pueden pagar?

La oferta de 130 millones de euros del club árabe se acerca a lo que el Bayern Múnich pediría por Luis Díaz. Esa cifra solo pueden igualarla cuatro clubes en la actualidad: el FC Barcelona, el Manchester City, el PSG y el Arsenal.

El FC Barcelona tiene esa cifra lista para un fichaje, con Julián Álvarez como su prioridad, en otro contexto sin Anthony Gordon recién fichado Luis Díaz entraría en planes del Barca por tercera vez.

El PSG, bicampeón de Champions, tiene esa posición bien cubierta con Dembelé, Doué, Kvaratskhelia por lo que hoy no estarían interesados en el colombiano, sin embargo tienen el músculo para afrontar esa operación.

El Manchester City acaba de gastar 135 millones en Elliot Anderson y con los inversores actuales, podrían fichar a Luis Díaz si así lo requieren. Finalmente el Arsenal alista 150 millones de euros para fichar a Vinicius Jr, por lo que demuestran capacidades de afrontar una operación así.

De esta forma, aunque los hinchas de Colombia quieren que una salida del Bayern Múnich se de solo a un gigante de Europa, la realidad es que no hay muchos clubes que lleguen a los 150 millones y los que pueden, no ven a Luis Díaz como prioridad.

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Luis Díaz lleva tres títulos con el Bayern Múnich. Foto: Getty.

Futbolistas colombianos mejor pagados de la historia

Jhon Jáder Durán (Al-Nassr): 20 millones de euros anuales.

(Al-Nassr): 20 millones de euros anuales. Radamel Falcao García (AS Mónaco): 14 millones de euros netos anuales.

(AS Mónaco): 14 millones de euros netos anuales. Luis Díaz (Bayern Múnich): 14 millones de euros brutos anuales.

(Bayern Múnich): 14 millones de euros brutos anuales. James Rodríguez (Real Madrid / Al-Rayyan): 10 millones de euros anuales.

(Real Madrid / Al-Rayyan): 10 millones de euros anuales. Jackson Martínez (Guangzhou Evergrande): 9.5 millones de euros anuales.

(Guangzhou Evergrande): 9.5 millones de euros anuales. Juan Guillermo Cuadrado (Juventus): 5 millones de euros anuales.

(Juventus): 5 millones de euros anuales. Duván Zapata (Torino): 5 millones de euros anuales.

(Torino): 5 millones de euros anuales. Yerry Mina (Everton): 4.8 millones de euros anuales.

(Everton): 4.8 millones de euros anuales. Jefferson Lerma (Crystal Palace): 4.3 millones de euros anuales.

(Crystal Palace): 4.3 millones de euros anuales. Luis Sinisterra (Bournemouth): 3.8 millones de euros anuales.

En resumen

Varias potencias del fútbol europeo siguen de cerca la situación de Luis Díaz ante el persistente interés e intentos de seducción del Al Hilal de Arabia Saudita.

ante el persistente interés e intentos de seducción del Al Hilal de Arabia Saudita. Los clubes más importantes del Viejo Continente contemplan aprovechar cualquier oportunidad en el mercado para tentar al atacante ‘cafetero’ y mantenerlo en la élite mundial.

El futuro del extremo colombiano genera un intenso pulso internacional mientras se definen las posturas financieras y deportivas en esta ventana de pases de 2026.